Apple, yakın zamanda kullanıma sunduğu Davetiye uygulamasına ilk kez yeni bir özellik getirdi. Artık kullanıcılar, oluşturdukları davetiyelere link ekleme imkânına sahip olacak.

Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone modellerinde “Davetiye” ismi verilen yepyeni bir uygulama kullanıma sunmuştu. Bu uygulama, basitçe anlatacak olursak insanları bir araya getirmeyi sağlayan bir uygulamaydı. iPhone kullanıcıları, Davetiye uygulaması yoluyla arkadaşlarına ve ailelerine özel davetiyeler oluşturabiliyordu.

Davetiye uygulaması şimdiye kadar hata güncellemeleri dışında önemli bir güncelleme almamıştı. Ancak bugün bu durum değişti ve uygulama, ilk kez yepyeni bir özellik kazandı. Kullanıcılar, artık uygulamadaki davetiyelere link ekleyebilecekler.

Davetiyelere link ekleyerek etkinliğin detayları paylaşılabilecek

Tahmin edebileceğiniz gibi davetiyelere eklenecek linkler, kullanıcıların o etkinlik hakkında çok daha fazla bilgi edinmesine olanak tanıyacak. Gezi planlamalarından yemekli bir buluşmaya kimin ne getireceğini belirlemeye kadar her türden etkinlik için ayrıntılar bu linkler yoluyla diğer kişilerle paylaşılabilecek.

Apple’ın aktardığına göre bağlantılar açık uçlu olacak ve kullanıcılar herhangi bir siteden linki davetiyelerine ekleyebilecekler. Uygulamanın ana ekranının alt tarafından linklere ulaşılabilecek. Burada link ekleme, linke başlık koyma ve linkte ne yer aldığını gösteren bir tanım kısmı yer alacak. Uygulamada davetiye oluşturmak için iCloud+ aboneliği gerektiğini belirtelim. Davetleri almada ise herhangi bir abonelik gerekmiyor.