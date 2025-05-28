Apple'ın WWDC 2025'te Game Center'ın yerini alacak yepyeni bir oyun uygulaması tanıtacağı öne sürüldü. İddiaya göre bu uygulama, oyunları başlatmaya yarayacak ve Xbox'ın uygulamasına benzer işlevler sunacak.

Apple,9 Haziran günü bu seneki geliştirici konferansı WWDC 2025’i resmen başlatacak. Bu etkinlikte iOS 19 başta olmak üzere Apple cihazlarına gelecek tüm yazılım odaklı yenilikleri göreceğiz. Bloomberg’ün aktardığına göre de şirketin göstereceği bu yeniliklerden biri oyunlar konusunda olacak.

İddiaya göre Apple; iPhone’larda, iPad’lerde, Mac’lerde ve Apple TV’lerdeki video oyunlarına odaklanan yepyeni bir uygulamayı bizlerle buluşturacakmış. Bu uygulamanın, şirketin hâlihazırda bulunan Game Center (Oyun Merkezi) uygulamasının yerini alacağı da gelen bilgiler arasında.

Oyunları başlatma gibi farklı işlevlere sahip, Xbox'ın iPhone uygulamasına benzeyen bir uygulama olacak

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Mark Gurman’dan gelen bu iddiaya göre Apple’ın yeni oyun uygulaması, yüklenen oyunları başlatmak gibi işlevelere yarayacak. Ayrıca liderlik tablolarından başarılara kadar birçok farklı şeyi gösteren bir merkez görevi de görecek. Hatta App Store’daki oyunları da göstereceği bile söylenmiş. Uygulama, bu sunacağı özelliklerle direkt olarak Xbox’ın uygulamasına benzetiliyor.

Mac versiyonunun ise App Store dışındaki oyunları başlatma gibi işlevler sunacağı da aktarılmış. Gurman’ın bu iddiası, Apple’ın Arcade servisinde sunduğu Sneaky Sasquatch’ı geliştiren ilk oyun stüdyosu RAC7’yi satın almasının ardından geliyor. Yani şirketin artık iyice oyun alanına odaklanmaya başladığını ve cihazları için bu konuda hamleler yaptığını söyleyebiliriz. Yeni uygulamanın ismi başta olmak üzere tüm detaylarını WWDC 2025’de öğreneceğiz.