Servet Ödenerek Alınan iPhone Duo’nun Ekranı İlk Günden Çatladı: Çok Sayıda Şikâyet Var!

iPhone Duo’yu satın alan kullanıcılar çok büyük bir sorunla karşılaştı. Telefonun iç ekranının ilk günden çatladığı bildirildi. Türkiye'den de benzer haberler var.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, 23 Ekim Cuma günü dünya çapında resmen satışa sunuldu. Ancak Türkiye’de 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan cihaz hakkında ilk günden büyük şikâyetler gelmeye başladı.

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Telefonu satın alan kullanıcılar, beklenmedik bir ekran arızasıyla karşılaştı. kutu açılışlarının hemen sonrasında gelen kullanıcı paylaşımlarına göre cihazların esnek iç ekranları kullanıcı hatası ya da düşme olmaksızın menteşe hattı boyunca kendiliğinden çatlıyor.

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Çatlamanın nedeni henüz bilinmiyor

Rapor edilen vakaların tamamında hasarın aynı biçimde tekrarlaması dikkat çekiyor. Ekran tam katlanma ekseni boyunca boylu boyunca yarılıyor ve yatay bir piksel bloğu sürekli parlak beyaz ışık verecek şekilde kilitleniyor.

Reddit gibi platformlarda hasarın ortaya çıkma süresi cihazdan cihaza değiştiği ifade edilmiş. Telefonların cuma günü çıktığını düşünecek olursak çok kısa bir sürede yaşandığını söyleyebiliriz. Hatta bazı kullanıcılar, telefonun ilk kurulum ekranını dahi tamamlayamadan ekranın aniden çatladığını bile dile getirmiş.

Sorunun doğrudan kaynağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmasa da şu an için tahminler, belirli bir iPhone Duo üretim serisinde kusurlu menteşe bileşeni kullanıldığı yönünde. Bu iddiaya göre menteşe mekanizmasındaki bir parça milimetrik olarak yanlış hizalanmış durumda ve cihaz katlandığında iç ekrana doğru fiziksel baskı yaparak camın çatlamasına yol açıyor. Ancak kesin bir şey olmadığı için buna doğru diyemeyiz. Apple’dan da bir açıklama yok.

Yaşanan sorunun ardından doğrudan Apple Store mağazalarına başvuran çoğu müşterinin cihazları sorgusuz sualsiz yenisiyle değiştirildi. Doğrudan Apple kanalında değişim süreci görece pürüzsüz ilerliyor gibi görünse de operatör üzerinden alım yapan kullanıcılar aynı şansa sahip olamadı. Operatör mağazalarında anlık yedek cihaz stoğu bulunmaması nedeniyle mağduriyet yaşayanların fazla olduğu aktarılmış.

Türkiye'de de yaşandı

Çatlama sorununun dünya çapında olduğunu belirtmiştik. Bu yüzden ülkemizde de benzer olaylara dair şikâyetler gelmeye başladı. Örneğin yukarıda gördüğünüz videoda bir kullanıcı, aynı sorunu kendisinin de yaşadığını belirtiyor.