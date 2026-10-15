23 Ekim'de piyasaya sürülecek ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'nun Türkiye tamir ücretleri açıklandı.

Apple, geçtiğimiz ay ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’yu resmen tanıtmıştı. Geniş ekranlı yatay katlanır bir yapıya sahip olan model, 23 Ekim’de piyasaya sürülecekti. Başlangıç fiyatı ise Türkiye’de 229.999 TL’ydi. ABD’de ise 1.999 dolardan başlıyordu. Ön siparişler, 16 Ekim günü başlıyor.

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iPhone Duo için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. İlk katlanabilir iPhone modelinin Türkiye’deki tahmini onarım ücretleri belli oldu

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iPhone Duo tahmin ücretleri

Hasar Onarım maliyeti Kapak katmanı hasarı 2.789 TL Arka cam hasarı 11.239 TL Pil servisi 13.029 TL Arka kamera hasarı 13.369 TL Dış ekran hasarı 21.519 TL Dış ekran ve arka cam hasarı 28.369 TL İç ekran hasarı 114.939 TL Diğer hasarlar 172.469 TL

Açıklanan rakamlar, katlanabilir ekran mimarisinin ve hassas mühendisliğin getirdiği maliyet yükünü net bir şekilde gösteriyor. Açıklanan servis listesinde cebi en az yoracak kalem 2.789 TL ile kapak katmanı hasarı olarak sıralanıyor. Cihazın günlük kullanımda en çok risk altında olan bileşenlerinden arka cam hasarı için belirlenen onarım bedeli 11.239 TL seviyesindeyken, standart pil servisi işlemleri için 13.029 TL talep ediliyor. Fotoğraf kalitesiyle öne çıkan arka kamera ünitesinin hasar görmesi durumunda ise kullanıcıların gözden çıkarması gereken rakam 13.369 TL’ye ulaşıyor.

Cihazın dış yüzeyinde oluşabilecek hasarlar dahi ciddi bütçeler gerektiriyor. Sadece dış ekranın hasar görmesi halinde 21.519 TL onarım ücreti çıkarılırken, dış ekranla birlikte arka camın da zarar gördüğü kombine senaryolarda bu tutar 28.369 TL'ye kadar çıkıyor. Ancak asıl çarpıcı maliyetler, katlanabilir form faktörünün kalbinde yer alan iç ekran ve genel gövde hasarlarında karşımıza çıkıyor. Katlanabilir yapısıyla cihazın en hassas bileşeni olan iç ekrandaki hasarların onarımı için Apple 114.939 TL civarı bir fiyat tahmini yapmış. Bu rakam, tek başına neredeyse cihazın toplam satış fiyatının yarısına denk geliyor. Şasi bükülmesi veya ana kart hasarları gibi "Diğer hasarlar" kapsamına giren kapsamlı onarımlar için listelenen garanti dışı tamir ücreti ise tam 172.469 TL seviyesine ulaşıyor..eri