Bazı zamanlar şarjımızın bitmesine yakın, telefonumuzu düşük güç moduna alıyoruz öyle değil mi? Bazılarımızın cihazlarında ise bu özellik her daim açık. Çünkü şarjımızın daha uzun süre dayanmasını istiyoruz.

Her şey iyi hoş ancak kafaları karıştıran bir nokta var. Bu düşük güç modu, telefonu yavaşlatıyor mu?

Ya da bu özelliği her daim kullanmak ne kadar doğru?

iPhone’lardaki düşük güç modu etkinleştirildiğinde, birden fazla donanım ve yazılım özellikleri kapatılır ve güç tüketimini azaltır.

Aslında iOS, pil seviyesi %20’ye ulaştığı anda kullanıcıdan Düşük Güç Modu’nu etkinleştirmesini ister. Elbette bazı iPhone ya da iPad sahipleri bu talimata uyarken bazıları da uymaz. Ayrıca kullanıcı bu özelliği, pil seviyesi %20’ye geldiğinde veya gelmediğinde, arzu ettiği zaman manuel olarak da etkinleştirebilir.

Apple ise bu özelliği şu şekilde açıklar: “Düşük Güç Modu, pil azaldığında iPhone veya iPad'inizin kullandığı güç miktarını azaltır. Düşük Güç Modu açıkken, iPhone veya iPad'iniz şarj edilmesi gerekene kadar daha uzun süre dayanır, ancak bazı özelliklerin güncellenmesi veya tamamlanması daha uzun sürebilir. Ayrıca, bazı görevler Düşük Güç Modu kapatılana veya iPhone veya iPad'inizi %80 veya daha yüksek bir seviyeye şarj edene kadar çalışmayabilir.”

Yine bu özelliğin etkin olup olmadığını da durum çubuğundaki pil simgesine bakarak kontrol etmek mümkün. Eğer pil simgesi sarı ise cihaz, Düşük Güç Modu’nda anlamına gelir.

Peki bu özellik, iPhone veya iPad’lerde tam olarak neyi değiştirir?

ProMotion cihazlarda Düşük Güç Modu’nun etkinleştirilmesi ile birlikte ekran parlaklığı azaltılır ve yenileme hızı, 60 Hz ile sınırlanır. Genel olarak görsel efektler azalır, iPhone modeline bağlı olarak 5G kullanımı kapatılır veya azaltılır.

Ek olarak otomatik indirmeler, arka plan uygulamalarının yenilenmesi, e-posta alma ve iCloud yedeklemesi askıya alınır. Yani cihaz bu moddayken yapılmaz.

Tüm bunlar da aslında iPhone’u yavaşlatır.

Şöyle ki iPhone ve iPad’in içindeki çipler, birden fazla verimlilik ve performans çekirdeğine sahip. Örneğin iPhone, bazı zamanlar çipin tüm çekirdeklerini aynı anda kullanabilir. Yine oyun oynarken ya da bir video düzenlerken, performans çekirdeklerinin çalışmasına öncelik verebilir.

Düşük Güç Modu açıkken de iPhone ve iPad’deki performans çekirdeklerinin kullanımı büyük ölçüde azaltılır. Sonuç olarak da daha yavaş olan fakat çok daha az güç kullanan çekirdeklerine güvenir.

Yani cihazlar, bu mod açıkken performansının yarısı kadar çalışır. Kullanıcılar da telefonda yaptıklarına bağlı olarak cihazlarının daha yavaş çalıştığını fark ederler veya etmezler. Ancak cihazlar her hâlükârda daha yavaş çalışır.

Tüm bunlardan hareketle de Düşük Güç Modu’nun, verimlilik ve performans açısından yalnızca ihtiyaç hâlinde kullanılmasının daha doğru olacağını söyleyebiliriz.

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