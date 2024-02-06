Apple, iPhone modellerinde iOS 17'ye geçiş oranlarını açıkladı. Görünüşe göre iPhone kullanıcıları, iOS 17 için hiç de acele etmiyor.

Apple, toplamda kaç cihazın iOS 17'ye geçtiğini ilk defa açıkladı. Firmanın geliştirici blogunda yer alan verilere göre, son dört yılda üretilen ve App Store'dan işlem gerçekleştiren modellerin %76'sı iOS 17 kullanıyor. Modellerin %20'si iOS 16'ya, %4'ü ise daha eski iOS versiyonlarından birine sahip.

İşlem yapan iPhone'ların üçte ikisi iOS 17'de

Mağazayı kullanan tüm cihazlar, ne kadar eski olduklarına bakılmaksızın değerlendirildiklerinde ise bu cihazların %66'sında iOS 17 işletim sisteminin bulunduğu ortaya çıktı. Bu cihazlardan %23'ü iOS 16 kullanırken, %11'i ise daha eski işletim sistemleriyle geliyor.

Geötiğimiz yıl bu zamanda, son dört yılda üretilmiş olan tüm iPhone modellerinin %66'sı iOS 16 işletim sistemini kullanıyordu. Apple, iOS 17'yi geçtiğimiz yılın eylül ayında yayımlamıştı. İşletim sisteminin en son stabil sürümü olan iOS 17.3 geçen ay dağıtılırken bir sonraki versiyonun ise Mart başında gelmesi bekleniyor.

iPad'lerde durum nasıl?

iPad'lere baktığımızda ise iPadOS 17'ye geçiş oranı son dört yılda üretilen cihazlarda %61 olarak gerçekleşti. Tüm tabletlerde ise bu oran %53 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl ise son dört yılda üretilen iPad cihazlardaki iPadOS 16 kullanım oranı %53 olmuştu. Yani iPadOS 17, iOS 17'den daha verimli oldu.

iOS 18 ve iPadOS 18 ise Haziran ayındaki WWDC 2024 Geliştirici konferansında ilk defa karşımıza çıkacak. Bu işletim sistemlerinin yapay zekâ özellikleriyle gelmesi bekleniyor.