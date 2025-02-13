CIRP tarafından yayımlanan yeni bir rapor, iPhone kullanıcılarının telefonlarını daha sık değiştirdiğini gösterdi. Peki bunun nedeni ne?

Telefon alan herkes, cihazlarının uzun ömürlü olmasını ister. Özellikle de fiyatların çok uçuk olduğu ülkemizde bu durum geçerli. Peki dünya genelinde iPhone tarafında kullanıcıların nasıl bir yaklaşımı var? iPhone alan biri telefonunu ne sıklıkla değiştiriyor?

Bu soruların yanıtını araştırma firması CIRP verdi. CIRP’ın yeni raporunda, kullanıcıların telefonlarını daha hızlı değiştirmeye başladığı görüldü.

Apple Intelligence, iPhone’ların daha sık değiştirilmesine neden oldu

Aralık 2024’te sona eren yılın son çeyreğini kapsayan rapora göre iPhone kullanıcıları, önceki yıllara göre telefonlarını daha hızlı değiştirmeye başladı. Verilerde, %36 civarında kullanıcının telefonlarını 2 yıl veya daha az kullanıp yenisine geçtiği görüldü. Bir önceki yılın aynı döneminde bu oran %31 civarındaydı. Yani %5 civarında bir artış görüldü. %33 civarının ise 3 yıl veya daha fazla telefonunu kullandığı gözlemlendi.

Nedeni ise gayet anlaşılabilir. CIRP, Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerinin kullanıcıları iPhone’larda değişim yapmaya ittiğini gösteriyor. Ayrıca USB-C’ye geçme isteği, Kamera Denetimi tuşu gibi yeni özelliklerin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Apple Intelligence, sadece iPhone 15 Pro ve sonrası modellerde var. Yani yapay zekâ özelliklerini kullanmak için iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro veya iPhone 16 Pro Max’e ihtiyacınız var. Eğer iPhone 15 ve daha öncesi bir modeliniz varsa kullanamıyorsunuz. Zaten iPhone 16 satışlarının 15’e göre daha iyi olmasının nedenlerinden biri de bu.