iOS 18.4'ün beta sürümü ile güncellenen Safari, tartışmalı bir gizlilik sorununa ev sahipliği yapıyor. Tabii bu durumu bir sorun olarak nitelendirmek için gizlilik meraklısı olmak gerek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı iOS 18.4 beta sürümünü kurcalayan iPhone sahipleri, Safari uygulamasında dikkat çekici bir yenilikle karşılaştılar. Bu yenilik, gizlilik meraklısı kullanıcılara duvar yumruklatacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Eğer bugün bir iPhone'da Google Chrome'a girer ve arama çubuğuna dokunursanız geçmiş aramalarınızın gösterildiğine şahitlik edersiniz. Yakın geçmişte aradığınız terimler, bir liste olarak gösterilir. Safari'de ise böyle bir şey yoktu. Pek çok kullanıcı da bunun gizliliği artırdığına inanıyordu. İşte iOS 18.4'ün beta sürümündeki Safari de tıpkı Google Chrome'daki gibi geçmiş aramaları listelemeye başladı.

Safari'nin yeni özelliği böyle görünüyor

Safari'nin yeni özelliğinin kullanıcı deneyimine konfor katacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bazen kısa süreli aralıklarla aynı terimleri aramak zorunda kalabiliyoruz. Bir iPhone sahibi, bu özellik sayesinde söz konusu terimi tekrar tekrar yazmak zorunda kalmayacak.

iOS 18.4 ile gelen tüm yeni özellikler için:

Ancak bu durum, bazı iPhone sahiplerini rahatsız edebilir gibi görünüyor. Apple'ın gizlilik ve güvenliği ön plana çıkarmayı sevdiğini düşünecek olursak, kullanıcılar buna tepki gösterebilirler. Peki bu gerçekten önemli mi? Açık konuşmak gerekirse firmalara tüm bilgilerimizi zaten kendi ellerimizle veriyoruz. Safari, geçmiş aramalarımızı ekranda gösterse ne olur göstermese ne olur...