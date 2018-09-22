iPhone X ve iPhone XS tasarım açısından birçok benzerlik taşıyor ancak her zaman olduğu gibi, merak edilen en büyük sorulardan biri de eski model iPhone X'un kılıflarının bu yılki iPhone XS modeline uyup uymayacağı.

iPhone X ve iPhone XS boyut olarak, her ikisi de 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (5,65 x 2,79 x 0,30 inç) ölçülerine sahip. Bu ölçüler elimizdeyken, tüm iPhone X kılıflarının iPhone XS'e mükemmel şekilde oturması gerekiyor. Maalesef evdeki hesap çarşıya tam olarak uymuyor.

Önceki yazılarımızda bahsettiğimiz gibi iPhone XS'deki kamera çıkıntısı iPhone X'den biraz daha büyük. Bunun getirisi olarak iPhone XS, iPhone X'den %32 daha geniş, geniş açılı bir sensöre sahip. iPhone XS, iPhone X'un 24.13 mm'lik kamera çıkıntısından 1.37 mm daha fazla olarak, 25.50 mm'lik bir çıkıntıya sahip.

Apple'ın resmi sitesinde iPhone X'un kılıflarının iPhone XS ile uyumlu olduğunu belirten herhangi bir cümle bulunmamakta. Peki asıl soruya gelelim. iPhone X kılıfları iPhone XS'e uyuyor mu? Sorumuzun cevabı; evet, uyuyor.

iPhone X'un neredeyse tüm kılıfları iPhone XS'e uyuyor. Kamera bölgesi dar olarak tasarlanmış bazı kılıflar zor oturuyor veya kamera bölgesi hafif çıkıntı kalıyor ancak bu çıkıntının fotoğraf kalitenizi hiçbir şekilde etkilemeyeceğine emin olabilirsiniz. Üçüncü taraf kılıf üreticilerinin satışa çıkardığı kılıflara baktığımızda, aynı kılıfın hem iPhone X, hem de iPhone XS için uygun olduğunun belirtlidiğini gördük. Bütün bilgileri ele aldığımızda, iPhone X kılıfınızı rahatlıkla iPhone XS cihazınızda kullanabileceğinizi söyleyebiliriz.