En Can Sıkıcı 8 iPhone X Sorunu ve Çözümleri

Çok para verip aldığımız son teknoloji cihazlarda sorunlarla karşılaşmak oldukça sinir bozucu oluyor. Bu yüzden en popüler amiral gemilerinden olan iPhone X'un moral bozan 8 sorununu ve çözümlerini sizler için derledik

Apple, son çıkan iPhone X ve iPhone 8 ile birlikte birçok yeni özelliği hayatımıza sokmuş oldu. Ancak cihazların en son teknoloji ile üretilmiş olması, sorun çıkarmayacağı anlamına gelmiyormuş. iPhone kullanıcıları için en sık görülen ve en can sıkıcı olan 8 problemi ve çözümlerini sizlerele paylaşıyoruz.

1. Face ID Çalışmıyor Hatası

iPhone X için en çok gözlemlenen hatalardan biri Face ID sorunu olabilir. Eski cihazlarda Touch ID’de olduğu gibi Face ID de sık problem çıkaran uygulamalardan birisi. Eğer cihazınız yüzünü tanımıyorsa öncelikli olarak çentiği temizleyip daha aydınlık bir yere geçmeyi deneyin. Ayrıca başka biri telefonunuzu şifre ile açarsa, Face ID’de değişiklere yol açabilir. Tam olarak nasıl çalıştığını bilemediğimiz bu uygulama, daha iyi hizmet verebilmek için kendini yenilemeye çalışan bir yapay zekaya sahip. Face ID tamamen çalışmıyorsa en yakın mağazayla veya Apple Destek ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

2. Yanlışlıkla Bir Sürü Ekran Görüntüsü

iPhone X'un bir home tuşu olmadığı için ekran görüntüsünü ses ve kilit tuşuna aynı anda basarak alabiliyoruz. Ancak bu telefonu açarken, cepte taşırken ya da sade tutarken bile ekran görüntüsü almaya neden olabiliyor.

3. Ekran Sorunları: Renk Kayması, Ekran Isınması ve Yeşil Çizgiler

Ekranı hareket ettirirken renk tonunda küçük değişiklikler fark ediyorsanız endişelenmeyin. Apple bunu OLED ekranlarda olabilecek bir durum olarak nitelendiriyor. Başka bir OLED ekrana özgü problem de aşırı ısınan ekran. Apple bunun için de parlaklık ayarlarını değiştirmeyi öneriyor.

Bir diğer ekranla ilgili problem de ekranın yan tarafında yeşil bir çizginin oluşması. Bu sorun genellikle ilk çıkan seride görüldüğü için Apple çözüm olarak değiştirmeyi öneriyor. Endişelenmeyin, mağaza ile iletişime geçerek yeni cihaz ile değişimini yapabilirsiniz.

4. Dokunmatik Ekran Gecikmesi ve Telefon Görüşmesi Problemleri

iOS 11’in ilk sürümlerinde sıklıkla başımıza gelen; telefon çaldığında zil sesi duyulur, ekran açılır ancak çağrıyı yanıtlayacak hiçbir şey görünmez. Bu ve sıcaklığın ani düşmesinde yaşanan dokunmatik ekran sorunu ufak bir güncellemeyle düzeldiği söyleniyor. Hala bu problemi yaşıyorsanız, cihazınızı daha güncel tutmanızı tavsiye ediyoruz. En güncel halde bile sorun yaşıyorsanız, Apple ile görüşmenin vakti geldi demektir.

5. Kablosuz Şarj Sorunları

Eğer bir Folio kılıf kullanıyorsanız, kredi kartlarınız kablosuz şarj aletinizle telefonunuz arasına girebilir. Bunun için kartlarınızı şarj esnasında çıkarın. Buna rağmen problem devam ediyorsa, sorun kablosuz şarj cihazınızda olabilir.

6. Yüksek Seslerde Hoparlörde Oluşan Cızırtı

Hem iPhone X hem de iPhone 8 modellerde kullanıcıların boğuk ses olarak tanımladığı bu sorunu yaşıyorsanız, cihazınızın güncellemelerinin eksiksiz olduğundan emin olmalısınız. Güncelleme yapmanıza rağmen hala bu sorunla karşılaşıyorsanız, en yakın Apple Destek Merkezi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

7. Çökme, Donma, Yanıt Vermeme

Bu tip sorunlar sadece Apple’a özgü sorunlar değildir. Eğer cihazınız bir anda donup yanıt vermemeye başladıysa sırasıyla ses açma-ses kısma-Apple logosunu görene kadar kilit tuşuna basmayı deneyebilirsiniz.

8. Cihazın Kendini Elektrikli Süpürge Sanması Sorunu

Bazı kullanıcılara göre cihazın kasası ile ekran çerçevesi arasındaki boşluk, adeta bir vakum gibi saç ve sakalları çekiyor. Bir kılıfla kolayca düzeltebileceğiniz bu sorun ciddi anlamda rahatsız ediyorsa, Apple cihazı değiştirmeyi teklif ediyor.