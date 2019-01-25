iPhone XR, son çeyrekteki satışların %39'unun sahibi olmayı başardı.

Apple’ın iPhone satışlarındaki düşüşün daha önce de haberleri yapılmıştı fakat bu düşüş tüm cihazlar için geçerli değil. Tim Cook, bu ayın başlarında yatırımcılara yazdığı mektupta, düşüşün kaynağının Çin olduğunu söyledi. Yani olaya farklı bir açıdan bakacak olursak, Çin haricinde küresel anlamda iPhone satışlarında sorun yok.

Consumer Intelligence Research Partners’ın (CIRP) raporuna göre, iPhone XR, ABD’de geçtiğimiz tatil çeyreğinde en çok satan iPhone modeli oldu. Ayrıca bu veriler, daha önce bir Apple yöneticisinin söylediği 'iPhone XR çıktığı günden bu yana en çok satış yaptığımız telefon' ifadesini de destekliyor.

CIRP’nin kurucusu Josh Lowitz, yaptığı basın toplantısında “Üç iPhone modeli de son çeyrekte satıştaydı ve ilişkili satışlarını çok net bir şekilde görebildik. Üç yeni model toplam satışların %65’ini oluşturdu ki geçtiğimiz sene iPhone 8, 8 Plus ve X toplam satışların %61’ini oluşturmuştu” ifadelerini kullandı.

Lowitz sözlerine şöyle devam etti:

“Sadece iPhone XR modeli, geçtiğimiz senenin aynı çeyreğiyle kıyaslandığında iPhone 8 ve 8 Plus modelleriyle aynı satışı gerçekleştirdi. iPhone XR ayrıca, %39’la çeyreğin en büyük payını aldı.”

CIRP’nin paylaştığı veriye bakıldığında, iPhone XS Max modelinin de iPhone XS’in neredeyse 2 katı satış rakamına ulaştığı görülüyor.