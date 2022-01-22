Son yıllarda dijital cihaz ekranlarında kullanılan en yaygın teknolojilerden biri olan IPS, LCD ekranların vazgeçilmez sistemlerinden biridir. IPS ekran kullanımının pek çok avantajı olduğu gibi kullanıcıya göre değişen dezavantajları da vardır. Gelin IPS ekran nedir biraz daha yakından inceleyelim.

Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeleri genel olarak yazılımsal ya da teknik donanım düzeyinde inceliyor ve hayran kalıyoruz. Ancak tüm bu gelişmeleri bize yansıtan ekran teknolojilerini çoğu zaman görmezden geliyoruz. IPS ekran da bunlardan bir tanesi. LCD ekranların en önemli destekleyicisi olan IPS teknolojisi, son yıllarda en yaygın kullanılan ekran teknolojilerinden biridir.

Peki, IPS ekran nedir? Havalı bir adı olsa da görünüşü bildiğimiz ekranlara benzeyen bu teknolojinin gizemi, içindeki sıvı kristallerin hareketi ve ışığın yansımasında gizli. Işık dediğimiz zaman elbette bu ekranın en büyük avantajının canlı renkler olduğunu anlamışsınızdır. Gelin IPS ekran nedir biraz daha yakından inceleyelim ve bu teknolojinin avantajları ile dezavantajlarını görelim.

IPS ekran nedir?

In Plane Switching, kısaca IPS, Türkçesi ile Düzlem İçi Geçiş; aslında bildiğimiz LCD ekran türlerinden biridir. IPS ekran, polarizörlerin arkasına yerleştirilmiş ve arkadan aydınlatma sağlayan aynadan oluşur. Işığı aktarmak için sıvı kristalleri kullanan IPS ekranın öne çıkan özelliği, sıvı kristallerinin mükemmel denebilecek bir hizaya sahip olmasıdır.

IPS ekran elektrik ile iletişime geçtiği anda söz konusu sıvı kristaller şova başlar. Eğer bu IPS ekran, aynı zamanda dokunmatik özelliğe sahipse bir de bu katmana koruyucu cam ekran eklenir. Çoğu dokunmatik ekranda ve üst düzey monitörde IPS ekran teknolojisi standart olarak kullanılır.

TN ve VA olarak adlandırılan iki LCD ekran türü daha vardır. Temel olarak TN de, VA da IPS ekran ile benzer bir sistemde çalışırlar. Ancak IPS ekran teknolojisindeki sıvı kristallerin hizalanması, diğer türlerde yoktur. Bu nedenle hala en iyi LCD ekran türü olarak IPS ekran teknolojisi kullanılmakta ve önerilmektedir.

IPS ekran avantajları:

IPS ekran, 16.7 milyon farklı renk üretebilen 8 bit RGB renk derinliğine sahiptir.

IPS ekrana hangi açıdan bakarsanız bakın tutarlı kontrast ve parlaklık seviyeleri gösterecektir.

Geniş görüntüleme açısı ve arkadan aydınlatma sayesinde IPS ekran güneş ışığında altın bile görüntülenebilir.

Benzer teknolojilere göre çok daha uzun ömürlüdür.

Genel olarak IPS ekran teknolojisinin kullanıcılarına sunduğu avantajlar bu şekildedir. Kullanıcı alışkanlıklarına bağlı olarak belki bu avantajlar arasına onlarca madde daha eklemek mümkün ama standart bir kullanıcı için IPS ekran bu tür avantajlar sunmaktadır.

IPS ekran avantajlarına baktığımız zaman benzerlerine göre çok daha iyi renkler ve parlaklık sunduğunu kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Kullanım alanına göre güneş ışığı altındaki performansı onu benzersiz yapabilir. Uzun ömürlü olması ise sık sık donanım değiştirmek istemeyen kullanıcılar için ideal.

IPS ekran dezavantajları:

IPS ekran, VA ve AMOLED ekrana göre sınırlı kontrast oranına sahiptir.

TN ve benzeri ekranlara göre IPS ekran %15 daha fazla güç harcar.

IPS ekran, TB ve AMOLED ekrana göre daha yavaş piksel tepki süresine sahiptir.

Üretim maliyeti yüksek olduğu için satış fiyatı da yüksektir.

Genel olarak IPS ekran teknolojisinin kullanıcılarına sunduğu dezavantajlar bu şekildedir. Kullanıcı alışkanlıklarına bağlı olarak belki bu dezavantajlar arasına onlarca madde daha eklemek mümkün ama standart bir kullanıcı için IPS ekran bu tür dezavantajlar sunmaktadır.

IPS ekran dezavantajlarına baktığımız zaman hem yüksek satış fiyatına sahip olması hem de üstüne çalışırken diğer teknolojilerden daha fazla enerji harcıyor olması pek çok kullanıcı için can sıkıcı olacaktır. Kontrast sınırı ve yavaş piksel tepki süresi standart kullanıcılar için büyük bir sorun değil ancak oyuncular için epey tatsız bir performans anlamına geliyor.

IPS (Intrusion Prevention System) nedir, ne işe yarar?

IPS kısaltmasına sahip Intrusion Prevention System, IPS ekran ile alakalı değildir. Intrusion Prevention System; sanal tehditleri tespit eden, önleyen ve durduran bir sanal güvenlik ağıdır. IDS kısaltmasına sahip Intrusion Detection System ile birlikte çalışarak DDoS başta olmak üzere pek çok farklı sanal tehdide karşı önemli bir güvenlik duvar oluştururlar.

Mouse’larda IPS nedir?

Mouse’larda duyduğumuz IPS değerinin de IPS ekran ile alakası yoktur. Mouse IPS değeri, Inch Per Second yani mouse’un saniyede yaptığı hareketi belirtir. 100 IPS değeri, 2.54 m/s hızı ifade eder. Kullanım alanına göre değişiklik gösterse de mouse IPS değerinin 300’den fazla olması öneriliyor.

Son yıllarda en yaygın kullanılan ekran teknolojilerinden olan IPS ekran nedir, avantajları ve dezavantajları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak IPS ekran ile karıştırabileceğiniz bazı kısaltmalardan bahsettik. IPS ekran kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.