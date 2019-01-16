İran, Uydu Fırlatma Denemelerine Devam Edeceğini Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği uydu fırlatma denemesi hüsranla sonuçlanan İran, önümüzdeki aylarda denemelerine devam edeceğini açıladı. Başta Amerika'dan olmak üzere, sert uyarılar alan ülkenin cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, hedeflerine ulaşmak için ara vermeden çalışacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde uzay programı kapsamında gerçekleştirdiği uydunun fırlatma işlemi başarısızlıkla sonuçlanan İran, kısa zamanda tekrar fırlatmayı deneyeceklerini duyurdu. Fırlatıldıktan sonra, üçüncü aşama esnasında hedeflenen hıza ulaşmayı başaramayan roket, İran cumhurbaşkanı tarafından büyük bir ilerleme olarak adledildi. Hassan Rouhani, aksaklıkların neden olduğunu bildiklerini ve kısa süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar fırlatma işlemini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Rouhani'nin yaptığı açıklama üzerine Amerika'dan sert tepki geldi. İran'a derhal bu fırlatma işlemlerine son vermesini söyleyen Amerika, yapılan fırlatmaların gelecekteki nükleer füze taşımaları için yapılan denemeler olduğunu iddia etti. Avrupa'dan da sert uyarılar ve tepkiler alan İran'ın bu füze denemelerinin, uzay programı amaçlı değil balistik füze denemeleri olduğu savunuluyor. Bu testleri yaparak, Birleşmiş Milletler önergelerini de ihlal ettiği öne sürülen İran, konu ile ilgili olarak "Bu testler, ülkemizin uzay çalışmaları ve teknoloji konusunda ilerlemek için yaptığı çalışmalardır. Uzay çalışmaları konusunda ilerlemeye hızlı bir şekilde devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Fransız Dış İşleri Bakanı hafta içi gerçekleştirilen denemelerden sonra İran'ı kınarken, "Yapılan testlerin balistik füzeleri taşıyacak roketler üzerine yapıldığı çok aşikar" dedi. İran Cumhurbaşkanı ise balistik füzeler ile ilgili yapılan çalışmaların, ulusal güvenliklerini savunmak amaçlı olduğunu söyleyerek, ülkesinin herhangi bir Birleşmiş Milletler yasasını çiğnemediğini özellikle vurguladı.