Iron Man'in 'Kalbine' Benzer Bir Teknoloji Geliştiriliyor

Bilim insanları, Iron Man'i hayatta tutan ark reaktörüne benzer bir etkiye sahip olması beklenen yenilikçi biyouyumlu pompa üzerinde çalışıyorlar. Söz konusu cihazın istenildiği gibi çalışması haline kalp hastalığı olan kişiler uzun yıllar boyunca sağlıklı yaşamlarına devam edebilecekler.

Marvel çizgi romanlarında 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Iron Man karakteri, Robert Downey Jr. ile beyaz perdede de kendine yer buldu ve 2008 yılında vizyona giren ilk Iron Man filminden 2019 yılında vizyona giren Avengers: Endgame filmine kadar 11 yıl boyunca sinema dünyasının en popüler karakterlerinden biri olmayı başardı.

Iron Man’in orijin hikayesini çoğumuz biliyoruz ancak bilmeyenler için hatırlatalım: Tony Stark, Afganistan'daki bir silah testi sırasında teröristlerce kaçırılır. Kaçırma girişimi esnasında yakınında bir bomba patlar ve göğsüne pek çok şarapnel parçası isabet eder. Tony Stark, şarapnellerin kalbine ulaşmasını engellemek için özünde bir elektromıknatıs olan ark reaktörünü icat eder.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’ne (CDC) göre her yıl, 17 milyon insan kardiyovasküler hastalıklar kaynaklı olarak hayatını kaybediyor. Peki bu kayıpları önlemek için ark reaktörü ya da benzeri bir cihaz kullanmak mümkün mü?

Tony Stark, göğsündeki şarapnellerin kalbine ulaşmasını önleyen ve Iron Man zırhına güç veren ark reaktörünü icat ederken paladyum ve rodyum kullanıyordu. Ancak Iron Man 2 filmini izleyenler hatırlayacaktır ki bu iki element, Tony’nin ağır metal zehirlenmesi yaşamasına neden olmuştu. Buna karşın Tony, ark reaktörü için yeni bir element sentezlemişti. Yani gerçek hayatta bir ark reaktörü geliştirebilmemiz için önce buna uygun bir element keşfetmemiz ya da sentezlememiz gerekiyor.

Her şeye rağmen, gerçek dünyanın da Iron Man’den çok uzakta olmadığını söyleyebiliriz. Dünyanın ilk kalp pili 1972 yılında bir hastanın kalbine takıldığında, içerisinde plütonyum-238 adı verilen bir radyoaktif element bulunuyordu. Ancak pil, enerji üretmek için bir zincirleme reaksiyon gerçekleştirmediğinden bir mini nükleer reaktör olduğunu söyleyemeyiz. Yine de plütonyum-238, Tony Stark’ın ağır metal zehirlenmesi sorununa benzer şekilde nükleer atık sorununa sahip olduğundan yerini lityum pillere bıraktı.

Bununla birlikte Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam eden bir ekip, geçtiğimiz ay Science Translational Medicine’de yayınlanan bir makalelerinde kalp yetmezliği olan insanlara tıpkı ark reaktörünün Tony Stark’ı hayatta tuttuğu gibi yıllarca destek sağlayacak bir yenilikçi biyouyumlu pompa geliştirmekte olduklarını açıkladılar. Söz konusu biyouyumlu pompanın, kalp hastalığı olanlar için gerçek dünyanın ark reaktörü olabileceği söyleniyor.