İş Bankası'nda İşlem Yapılamıyor, Kredi Kartları Çalışmıyor

Türkiye İş Bankası müşterileri, son saatlerde mobil ya da web üzerinden hizmetlere erişemiyor, kredi kartlarını da kullanamıyor. Banka, henüz resmi bir açıklama paylaşmadı.

Türkiye’nin en köklü bankalarından İş Bankası müşterileri, geçtiğimiz dakikalardan bu yana büyük bir sorunla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapamadıklarını aktarırken, bazı kullanıcılar da kredi kartlarını kullanamadıklarını öne sürüyorlar.

Yaşanan sorun hakkında Türkiye İş Bankası’ndan sorunların ardından bir açıklama geldi. Banka, sorunun düzeltildiğini paylaştı.

İş Bankası, sorunun giderildiğini açıkladı:

İş Bankası, sorunun ardından bir açıklama paylaştı ve sorunun işlem sisteminde yaşanan bir sorundan kaynaklandığını ifade etti. Banka, sorunun giderildiğini açıkladı. İş Bankası'nın mobil uygulamasına an itibariyle giriş yapılıyor olsa da bazı fonksiyonların henüz yerine getirilemediği görülebiliyor. Fakat bu durum da şu anda yaşanan yoğunluktan kaynaklanıyor olabilir. İş Bankası'nın tüm işlemlerinin kısa süre sonra normale dönmesini bekleyebiliriz.

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Türkiye İş Bankası uygulamasına giriş yapmaya çalışırken çıkan hata şu şekildeydi:

Maximum uygulamasında da durum aynıydı:

Kredi kartı ile alışveriş yapmayı denediğinizde karşılaşılan uyarı:

Kullanıcıların paylaşımları şu şekildeydi: