İsviçre'de hizmet veren St. Peter Kilisesi, İsa peygamberin yapay zekâ ve hologram destekli bir versiyonunu oluşturdu. Hristiyanlar, bu yapay zekâ ile konuşup, günah çıkarabiliyorlar.

Üretsel yapay zekâ teknolojileri, hayatımızın hemen her yerinde kendini göstermeye başladı. Bugün tıptan eğitim sektörüne kadar hemen yerde yapay zekâ etkisini görmek mümkün. Ancak İsviçre, yapay zekâya yeni boyut kazandırmış durumda. Yapay zekâ, an itibarıyla din işlerine karışmaya başladı.

İsviçre'nin Luzern kentinde hizmet vermekte olan St. Peter Kilisesi, "Makinedeki Tanrı" anlamına gelen "Deus in Machina" isimli bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje ile İsa peygamberin yapay zekâ destekli bir versiyonu oluşturuldu. Üstelik hologram teknolojisi ile desteklenen proje ile hristiyanların, peygamberleri ile yüz yüze konuşuyor hissiyatı yaşanması sağlandı.

Kiliseye gidenler, İsa peygamberi böyle görüyorlar:

İsa peygamberin yapay zekâ ile hayat verilmiş versiyonu, sadece Luzern'de yaşayan hristiyanların ilgisini çekmedi. 100'den fazla dili akıcı bir şekilde konuşabilen yapay zekâ, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi almaya başladı. Üstelik yapılan açıklamalara göre inananlar, bu durumdan fazlasıyla memnunlar. Pek çok kişi, İsa peygamber ile konuşmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor. Peki St. Peter Kilisesi'ne giden ziyaretçiler, bu yapay zekâ ile tam olarak ne konuşuyorlar?

Hristiyanlık dinindeki günah çıkarma uygulamasını mutlaka duymuşsunuzdur. İnsanlar, yaptıkları bir şey nedeniyle kiliseye gider, bir kabinin içine girer, görevli bir din adamına konuyu açar ve Tanrı'dan af diler. İşte İsa peygamber silüetindeki yapay zekâ, tam olarak bu amaçla kullanılıyor. İnsanlar bizzat İsa peygamber önünde, yaptıkları hatalar için af diliyorlar. Bu da onların, manevi anlamda huzur bulmalarını sağlıyor.