10 Yılda En Çok Hangi Mesleklere İhtiyaç Duyulacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), önümüzdeki 10 yıl içerisinde meslek hayatına atılmak isteyenler için oldukça ilginç araştırma sonuçları yayınladı.

2018 İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında, İŞKUR geçtiğimiz yılın 2. yarısında tam 89.324 iş yerini ziyaret ederek veriler topladı. Buna göre ülkemizde tam 470 bin kişilik açık iş pozisyonu bulunuyor.

Bu açık pozisyonlar, ortalama olarak firmaların %12.6'lık iş gücüne denk geliyor. Elemana ihtiyaç duyan firmaların 182 bini imalat sektöründe, 86 bini toptan ve perakende ticarette ve 42 bini de inşaat sektöründe hizmet veriyor.

Yeni dönemde mesleklerde diplomadan ziyade tecrübenin ve pratik becerinin çok daha önemli hale gelmesi bekleniyor. Burada üniversite ve mezun sayısının günden güne artmasının yanı sıra, işverenlerin genç personeli işe alırken en fazla önemsediği şeyin pratik beceri olması da etkili oldu.

İŞVERENLERİN GELECEK 10 YILDA ÖN PLANA ÇIKMASINI BEKLEDİĞİ MESLEKLER

Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı

Robot kaynak operatörü

Bilişim teknolojisi

Elektrikli arabalar için teknik bakımcı

Dil konuşma terapisti

Güneş enerji sistemi teknik personeli

Dijital reklamcılık

Veri tabanı yöneticiliği

ARGE mühendisi

E-ticaret meslek elemanı

Siber güvenlik uzmanı

İnternet televizyonculuğu

Yazılım destek uzmanı

Robot mühendisliği

Üç boyutlu grafik animasyoncu

Mobil yazılımcı

LİSANS VE ÜSTÜ MEZUNLAR İÇİN EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER

Öğretmen

Yazılım mühendisi

Ziraat mühendisi

Muhasebeci

Satış elemanı

Makine mühendisi

Bilgisayar mühendisi

Emlak danışmanı

Mimar

İnşaat mühendisi

İŞGÜCÜ PİYASASINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER

Elektrik ark kaynakçısı

Otomotiv kaporta işçisi

Reklam tabelacı

Remayüz makinesi operatörü/Remayüzcü (Düz örme hazır giyim)

Otomotiv boya ustası

Makine nakışçısı

Makineci (Dikiş)

Ahşap mobilya imalat ustası

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

Otomotiv elektrikçisi

İŞVERENLER GENÇ PERSONELİ SEÇERKEN NELERİ ÖNEMSİYOR?

Pratik beceri (Yüzde 72.1)

Tecrübe (Yüzde 44.8)

Teorik beceri (Yüzde 23.1)

Referans (Yüzde 21.7)

Diploma/sertifika (Yüzde 18.2)

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE AÇIK İŞİ EN ÇOK OLAN İLK 10 MESLEK

Yazılım geliştiricisi

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

Sistem programcısı

Bilgisayar mühendisi

Yazılım destek uzmanı

Makine mühendisi (ARGE/Aerodinamik)

Bilgisayar programcısı

EN FAZLA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEKLER

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

Güvenlik görevlisi

Gazaltı kaynakçısı

Temizlik görevlisi

Şoför (Yük taşıma)

Pazarlamacı

Garson (Servis elemanı)

İnşaat işçisi

Satış danışmanı/uzmanı

Makineci (Dikiş)

EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 10 MESLEK

Kaynakçı (Oksijen ve elektrik)

Elektrikçi (Genel)

Makineci (Dikiş)

Garson (Servis elemanı)

Şoför (Yük taşıma)

Satış danışmanı/uzmanı

Pazarlamacı

Gazaltı kaynakçısı

Temizlik görevlisi

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi.

BÖLGELERE GÖRE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER