10 Yılda En Çok Hangi Mesleklere İhtiyaç Duyulacak?

2018 İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında, İŞKUR geçtiğimiz yılın 2. yarısında tam 89.324 iş yerini ziyaret ederek veriler topladı. Buna göre ülkemizde tam 470 bin kişilik açık iş pozisyonu bulunuyor.
Bu açık pozisyonlar, ortalama olarak firmaların %12.6'lık iş gücüne denk geliyor. Elemana ihtiyaç duyan firmaların 182 bini imalat sektöründe, 86 bini toptan ve perakende ticarette ve 42 bini de inşaat sektöründe hizmet veriyor.
Yeni dönemde mesleklerde diplomadan ziyade tecrübenin ve pratik becerinin çok daha önemli hale gelmesi bekleniyor. Burada üniversite ve mezun sayısının günden güne artmasının yanı sıra, işverenlerin genç personeli işe alırken en fazla önemsediği şeyin pratik beceri olması da etkili oldu.
İŞVERENLERİN GELECEK 10 YILDA ÖN PLANA ÇIKMASINI BEKLEDİĞİ MESLEKLER
- Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı
- Robot kaynak operatörü
- Bilişim teknolojisi
- Elektrikli arabalar için teknik bakımcı
- Dil konuşma terapisti
- Güneş enerji sistemi teknik personeli
- Dijital reklamcılık
- Veri tabanı yöneticiliği
- ARGE mühendisi
- E-ticaret meslek elemanı
- Siber güvenlik uzmanı
- İnternet televizyonculuğu
- Yazılım destek uzmanı
- Robot mühendisliği
- Üç boyutlu grafik animasyoncu
- Mobil yazılımcı
LİSANS VE ÜSTÜ MEZUNLAR İÇİN EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER
- Öğretmen
- Yazılım mühendisi
- Ziraat mühendisi
- Muhasebeci
- Satış elemanı
- Makine mühendisi
- Bilgisayar mühendisi
- Emlak danışmanı
- Mimar
- İnşaat mühendisi
İŞGÜCÜ PİYASASINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER
- Elektrik ark kaynakçısı
- Otomotiv kaporta işçisi
- Reklam tabelacı
- Remayüz makinesi operatörü/Remayüzcü (Düz örme hazır giyim)
- Otomotiv boya ustası
- Makine nakışçısı
- Makineci (Dikiş)
- Ahşap mobilya imalat ustası
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
- Otomotiv elektrikçisi
İŞVERENLER GENÇ PERSONELİ SEÇERKEN NELERİ ÖNEMSİYOR?
- Pratik beceri (Yüzde 72.1)
- Tecrübe (Yüzde 44.8)
- Teorik beceri (Yüzde 23.1)
- Referans (Yüzde 21.7)
- Diploma/sertifika (Yüzde 18.2)
BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE AÇIK İŞİ EN ÇOK OLAN İLK 10 MESLEK
- Yazılım geliştiricisi
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
- Sistem programcısı
- Bilgisayar mühendisi
- Yazılım destek uzmanı
- Makine mühendisi (ARGE/Aerodinamik)
- Bilgisayar programcısı
EN FAZLA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEKLER
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
- Güvenlik görevlisi
- Gazaltı kaynakçısı
- Temizlik görevlisi
- Şoför (Yük taşıma)
- Pazarlamacı
- Garson (Servis elemanı)
- İnşaat işçisi
- Satış danışmanı/uzmanı
- Makineci (Dikiş)
EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 10 MESLEK
- Kaynakçı (Oksijen ve elektrik)
- Elektrikçi (Genel)
- Makineci (Dikiş)
- Garson (Servis elemanı)
- Şoför (Yük taşıma)
- Satış danışmanı/uzmanı
- Pazarlamacı
- Gazaltı kaynakçısı
- Temizlik görevlisi
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi.
BÖLGELERE GÖRE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER
- İstanbul: Remayüz makinesi operatörü/Kaynakçı
- Ankara: Tornacı/Sevkiyat görevlisi
- İzmir: Çağrı merkezi müşteri temsilcisi/Kaynakçı
- Balıkesir-Çanakkale: Emlak danışmanı/Kaynakçı
- Tekirdağ-Edirne-Kırklareli: Otobakım onarıcısı/Kaynakçı
- Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova: Otomotiv kaporta işçisi/Boyacı (metal)
- Bursa-Eskişehir-Bilecik: Makineci (dikiş)/Sıvacı
- Aydın-Denizli-Muğla: Makineci/Plastik doğramacı
- Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak: Metal mamuller montaj işçisi/Makine mühendisi
- Antalya-Isparta-Burdur: Alüminyum doğramacı/Reklam tabelacı
- Konya-Karaman: Gazaltı kaynakçısı/Oto mekanikeri
- Adana-Mersin: Kalite kontrolcü-Elektrik ark kaynakçısı
- Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir: Gazaltı kaynakçısı/Garson
- Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye: Elektrik ark kaynakçısı/İnşaat işçisi
- Gaziantep-Adıyaman-Kilis: Terzi/Sıhhi tesisatçı
- Şanlıurfa-Diyarbakır: Mobilya cilacısı/Dokuma konfeksiyon makineci
- Zonguldak-Karabük-Bartın: Fayans, seramik ve karo döşemecisi/Beton kalıpçısı
- Kastamonu-Çankırı-Sinop: Aşçı/Marangoz
- Samsun-Tokat-Çorum-Amasya: Ahşap mobilya imalat ustası/Mobilya montajcısı
- Kayseri-Sivas-Yozgat: Elektrikçi (genel)/Kaynakçı (oksijen ve elektrik)
- Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli: Garson/Makineci
- Erzurum-Erzincan-Bayburt: Pazarlamacı/Garson
- Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane: Mermer işçisi/Mobilya montajcısı
- Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan: Garson/Ön muhasebeci
- Van-Muş-Bitlis-Hakkari: Mobilya döşeme işçisi/Mobilya montajcısı
- Mardin-Batman-Şırnak: Makine (dikiş)/Ütücü