  • İflas Eden Pamukkale'ye Sosyal Medyadan Görülmemiş Destek

İflas Eden Pamukkale'ye Sosyal Medyadan Görülmemiş Destek

1 dk okuma süresi
178
26
7
5
4
Konkordato başvurusu reddedilen ve İzmir 1. Asliye Mahkemesi tarafından iflasına karar verilen Pamukkale, pes etmemekte kararlı.

Pamukkale, iflas anlaşması için mahkemeye başvursa da gelen olumsuz yanıt sonrasında şirketin iflasına resmen karar verilmişti. Pamukkale AŞ'nin avukatı Tunca Başkan, iflas kararını anlamakta zorlandıklarını ve gerekçeli kararın ardından itirazda bulunacaklarını resmen açıklamıştı.

Aradan geçen bir haftada, Pamukkale'ye sosyal medya üzerinden adeta destek mesajları yağmaya başladı. Bu mesajların ardından, "Biz daha vazgeçmedik!" diyen Pamukkale, sonuna dek mücadeleyi sürdüreceğinin sinyallerini verdi.

Bu tweet sonrasında, yolculuk yapmayacak olmasına rağmen Pamukkale'ye destek olmak için bilet alanlar dahi oldu.

İşte o destek tweetleri:
İLGİLİ HABER

İflas Eden Pamukkale'ye Sosyal Medyadan Görülmemiş Destek

Etiketler: iflas, pamukkale
178
26
7
5
4
Emoji İle Tepki Ver
178
26
7
5
4