MacOS’ta kullanabileceğiniz birbirinden verimli 10 uygulamayı sizin için bir araya getirdik.

Eğer bir MacBook kullanıcısıysanız kullanım deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için pek çok uygulama olduğunu söylemek isteriz.

Kimi ücretli kimi ücretsiz olan bu işe yarar MacBook uygulamalarına birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Button Shortcut ile kısayol kullanımınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Mac’te, çoğumuzun kullanmadığı ancak epey işe yarar klavye kısayolu var. Command + Shift + T’den (pencereyi kapatmış olsanız bile en son açık tarayıcı sekmelerini yeniden açar) Slack’te metin köprülemeye kadar neredeyse hiçbirimizin varlığından haberdar olmadığı kısayolları, CheatSheet ile görebilirsiniz. Cheatsheet, o anda kullandığınız uygulamada mevcut tüm klavye kısayollarını görüntülüyor.

Ekran kaydetme uygulamalarının en kullanışlıları arasında: CleanShot

CleanShot ile ekran görüntülerinizi veya kayıtlarınızı uygulamalara anında kaydedebilir, kopyalayabilir veya sürükleyebilirsiniz. Sahip olduğu 50’den fazla araç sayesinde birkaç saniye içinde ekran görüntünüzü veya kaydınızı kişiselleştirebilirsiniz.

TocuhPad’inizi çok daha kolay bir kullanıma sokacak: Swish

İki parmağınızı kullanarak sanki dokunmatik bir ekran kullanıyormuş gibi ekranınızdaki pencerelerinizi çok daha iyi bir şekilde yönetebileceğiniz bu uygulamada aynı anda birden fazla pencereyi yönetebilirsiniz.

Mac’inizi düzenli ve temiz tutmanız için: CleanMyMac

CleanMyMac, dijital eviniz olan bilgisayarınızdaki kötü amaçlı yazılımları etkisiz hâle getirir, depolama alanınızdaki yinelenen dosya veya silinen uygulamalrdan kalan fazlalıkları temizler, CPU ve pil sıcaklığını izlemenizi sağlar, çerezleri siler… Bunun gibi daha pek çok düzenleme yaparak bilgisayarınızı "şöyle bir güzel foşur foşur yıkar" da diyebiliriz.

Microsoft Office’in Mac versiyonu: LibreOffice

Apple’ın varsayılan office paketini kullanmak istemiyor veya Microsoft Office’e para vermek istemiyorsanız kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan The Document Foundation’ın desteklediği LibreOffice’e göz atabilirsiniz. “.doc” gibi eski biçimler dahil olmak üzere tüm Microsoft dosya türleriyle tamamen uyumlu.

Bilmeyen kaldı mı? Grammarly.

Grammarly yalnızca Mac’lere özel bir uygulama değil ancak işinizi büyük miktarda kolaylaştırdığı kesin. İngilizce metinlerinizde hangi noktalama işaretlerinin eksik veya hatalı kullanıldığını, hangi kelimenin yanlış yazıldığını ve doğrusunun nasıl olduğunu, daha iyi bir metin için önerileri bu uygulamada bulabilirsiniz. Üstelik her seferinde uygulamayı açmanıza gerek yok. Metni nereye yazarsanız yazın o size o uygulama üzerinden yardımcı oluyor.

Tüm işleriniz için yalnızca bir uygulama: Shift

Bütün e-postanıza, işinize, sosyal medya hesaplarınıza ayrı yerlerden giriş yapmaktansa tümünü Shift’e bağlayabilirsiniz. Böylece sadece bir uygulama penceresinde açık olurlar. Gmail, Slack, Instagram, Facebook Messenger, LinkedIn, Spotify, Google Docs… Hepsini ve daha fazlasını bağlayabilirsiniz.

Dijital günlük tutmayı seven var mı?

Günün sonunda bir şeyler yazmayı, içinizi dökmeyi seviyorsanız ancak dijitalleşmiş dünyada kâğıt kalem kullanımından uzaklaştıysanız Day One uygulaması tam size göre. Uygulamada fotoğraf ekleyebilir, ses kayıtları kaydedebilir ve günlüklerinizi PDF gibi çeşitli formatlarda dışarı aktarabilirsiniz. Günlük girişleriniz uçtan uca şifreli olmasının yanı sıra bir şifre/Face ID ile güvence altına alınıyor.

1Password ile şifrelerinizi tek bir yerde toplayabilirsiniz.

1Password, tüm şifrelerinizi sizin için bir yerde toplarken güvenliğinizi sağlıyor. Adreslerinizi, kredi ve banka kartlarınızı, pasaport bilgilerinizi, tıbbî kayıtlarınızı ve daha fazlasını da koruyor.

Bilgisayar kullanımınızı kolaylaştırarak size zaman kazandırıyor: TabTab

Bildiğiniz üzere Mac’te pencere ve sekme yönetimi bazen zor olabiliyor. Özellikle önceden Windows kullandıysanız alışmak epey güç geliyor. TabTab, pencereler arasında sorunsuz geçmeniz ve herhangi bir sekmeyi veya pencereyi hızlı bir şekilde aramanız için geliştirilmiş; hız ve pratiklik kazandıran bir uygulama.

Bizim macOS’ta kullanabileceğiniz uygulamalar önerilerimiz şimdilik bu kadar. Mikrofonu size uzatıyoruz; kullanmaktan memnun olduğunuz ve önerebileceğiniz Mac uygulamaları varsa yorumlara yazın!

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