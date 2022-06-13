İsmi yazılırken en çok hata yapılan otomobil markaları açıklandı. Yapılan araştırmalara göre Mayıs 2022'de ismi en çok hatalı yazılan otomobil markası Hyundai oldu. Verilere göre Tesla, Audi, Toyota ve Nissan gibi markalar da sıklıkla yanlış yazılıyor.

Otomobiller, dünyadaki pek çok kişinin ilgisini çekiyor ve insanlar, pek çok yerde otomobillerle ilgili konuşuyorlar. Ancak otomobil dünyasındaki kelimeleri kullanmak her zaman çok da kolay değil. Özellikle de marka isimlerini yazmak kimi zaman problem olabiliyor. Bunun farkında olan Confused, dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma, yazarken en çok hata yapılan otomobil markalarını kapsıyordu.

Mayıs 2022'yi kapsayan araştırma, en çok yazım yanlışının Hyundai için yapıldığını gözler önüne serdi. Öyle ki internet kullanıcıları, geçtiğimiz ay boyunca bu kelimeyi tam 2.249.400 kez yanlış yazmışlardı. En popüler yanlışlıklar ise "Hundai" ve "Hyndai" şeklindeydi. Bu markayı, Volkswagen takip etti. 1.156.700 kez yanlış yazılan marka, internette "Wolksvagen" ve "Volkswagon" olarak aratılmıştı...

Tesla bile yanlış yazılıyor

Yapılan araştırma, bazı ilginç hataları da ortaya çıkardı. Örneğin internet kullanıcılarının en çok yazım yanlışı yaptığı 6. marka Tesla. Telaffuzunda da bir zorluk olmayan marka, ısrarla "Telsa" olarak yazılıyordu. İnternet kullanıcıları, Ford yerine Fird, Volvo yerine Volvi, Toyota yerine ise Totota gibi isimler yazdılar.

Peki sizin bunlar gibi karşılaştığınız hatalar var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz...