PlayStation 4'ün son 1-2 yılına girdiği dönemde, oldukça gerekli bir konuya değiniyoruz: Sizlerle PlayStation 7'nin piyasaya çıkacağı tarih üzerine tahminde bulunacağız.

Bir doğal seleksiyon gerçeği olarak PlayStation 7 piyasaya çıktığında (veya çıkarsa) bir kısmımız dünya üzerinde halen nefes alamıyor olabilir. Ancak bu bizleri geleceğe dair öngörülerde bulunmaktan neden alıkoysun değil mi? PlayStation modellerinin piyasaya çıkış tarihleri bize bu konuda fikir verebilir.

Sony PlayStation'ın Piyasaya Çıkma Tarihleri

Playstation = 3 Aralık 1994

= 3 Aralık 1994 Playstation 2 = 4 Mart 2000 = PS'ten itibaren 1.918 gün (~5 yıl);

= 4 Mart 2000 = PS'ten itibaren 1.918 gün (~5 yıl); Playstation 3 = 11 Kasım 2006 = PS2'den itibaren 2.443 gün (~7 yıl)

= 11 Kasım 2006 = PS2'den itibaren 2.443 gün (~7 yıl) Playstation 4 = 15 Aralık 2013 = PS3'ten itibaren 2.561 gün (~7 yıl)

Bu sayısal verileri gün bazında değerlendirirsek, her iki PlayStation nesli arasında ortalama 2307 günün geçtiğini görüyoruz. Bunu ileriki tahminlerimiz için çıkış noktası kabul ediyoruz. Eğer istatistiksel ortalama devam ederse gelecek nesillerin çıkış tarihleri şöyle olacak:

Playstation 5 = 10 Mart 2020

= 10 Mart 2020 Playstation 6 = 4 Temmuz 2026

= 4 Temmuz 2026 Playstation 7 = 28 Ekim 2032

Evet sevgili Webtekno takipçileri; eğer matematik bizleri yanıltmazsa 28 Ekim 2032 tarihinde PlayStation 7 ile buluşacağız. Şunun şurasında ne kaldı ki? Sadece 14 yıl... Eğer sizin de PlayStation 7'nin piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bizimki gibi mantıklı (!) bir tahmininiz varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. :)