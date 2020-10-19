İstanbul Bilişim’in Parayı Nasıl Transfer Ettiği Belli Oldu

Ticaret Mahkemesi'nin, iflas kararına dayanak oluşturan konkordato komiser heyeti raporu, İstanbul Bilişim'in paravan şirket ve kişilere milyonlarca TL'yi nasıl transfer ettiğini ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde İstanbul Bilişim’in büyük bir ‘paravan şirket’ organizasyonu oluşturarak 1 Milyar TL’nin üzerinde vergi kaçırdığını ve şirket sahiplerinin ‘yasal süreçlerden’ bu yolla uzak durduğunu aktarmıştık. Şimdi ise İstanbul Bilişim için iflas kararı verilmesine dayanak oluşturan komiser heyeti raporu, söz konusu paravan şirket organizasyonunun detaylarını ortaya çıkardı.

Hürriyet tarafından aktarılan bilgilere göre komiser heyeti raporunda şirketin sahibi görünen Nurettin Yavuz’un gelirine dair herhangi bir evrak bulunmazken; şirketin tüm tüm para transferleri mercek altına alınmış durumda. Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Abdurrahman Yakupreisoğlu da İstanbul Bilişim’den hesabına para gönderilen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor ve Yakupreisoğlu’nun hesabına gönderilen para miktarı 240 bin TL olarak raporda yer alıyor.

İstanbul Bilişim'in paravan şirketlerinden biri, komiser heyeti raporundan sadece 4 gün önce kurulmuş

İstanbul Bilişim’den hesabına para gönderilen bir başka paravan şirket ise Ukrayna vatandaşı Serhi Dranenko tarafından kurulan GKM Bilişim. Ağustos 2019’da kurulan şirkete gönderilen para miktarı ise 8 milyon 751 bin TL. Tahmin edebileceğiniz gibi şirketin resmi kayıtlarda bulunan Şişli’deki adresinde herhangi bir şirket bulunmuyor. Ayrıca İstanbul Bilişim’den, hakkında dolandırıcılık davası da bulunan Nurettin Yavuz’a da 4 milyon 947 bin TL para gönderildiği kayıtlara geçmiş durumda.

İstanbul Bilişim personeli olarak gözüken Erman E.’ye 2 milyon 600 bin TL para gönderilirken; 8 Ekim 2020’de kurulan G. Gayrimenkul isimli bir başka paravan şirkete de 300 bin TL para transferi gerçekleştirilmiş durumda. G. Gayrimenkul’ün kuruluş tarihi, komiser heyeti raporunun yazıldığı tarihten yalnızca dört gün öncesine ait. Raporda aktarılan bilgilere göre milyonlarca TL’lik para transferinin gerçekleştirildiği 9 kişi/şirketin hiçbiri, adreslerinde bulunamadı. Temmuz ayı içerisinde mal satışı gerçekleştirilen 3 şirkete ait çeklerini ise tahsil edilmediği belirtildi.

İstanbul Bilişim CEO'su, aile üyelerine de milyonlarca TL transfer etmiş

İstanbul Bilişim’den hesabına milyonlarca TL transfer edilen isimler arasında İstanbul Bilişim’in CEO’su Önder Yeşiloba’nın eşi, kardeşi ve annesi de bulunuyor. Rapora göre Yeşiloba’nın eşine aktarılan para miktarı 1 milyon 172 bin TL, kardeşine aktarılan para miktarı 10 milyon TL, annesine aktarılan para miktarı ise 650 bin TL. Kardeş Yeşiloba tarafından geçtiğimiz yıl kurulan sosyal medya şirketi O. Bilişim’e aktarılan para miktarı ise 3 milyon TL civarında.

Komiser heyeti raporuna göre İstanbul Bilişim’in paravan şirket organizasyonunu yürütenler, tüketicilerin ürün satın almak için gönderdikleri paralar ile çok sayıda gayrimenkul satın aldılar. Alınan 6 gayrimenkul için 5 milyon 573 bin TL para ödendiği aktarılan raporda, 8 gayrimenkulün ise şirket kayıtlarında yer almadığı bildirildi. Raporda tüketicilerin ürün bekledikleri bir dönemde, gayrimenkul alınmasının, ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.