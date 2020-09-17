İstanbul Bilişim'in eski sahipleri hakkında açılan davada, 40'tan fazla paravan firma ile 1 milyar TL vergi kaçırıldığı ortaya çıktı. Yargılanan beş sanıktan üçünün 5 yıllık hapis cezası kesinleşti.

Ödemesi yapıldığı halde TV, bilgisayar, cep telefonu gibi on binlerce ürünü sahiplerine teslim etmeyen ve tüketiciler tarafından adeta şikayet bombardımanına tutulan İstanbul Bilişim’in eski sahipleri hakkında açılan davanın dosyalarında yer alan bilgiler ortaya çıktı.

Öne sürülen iddialara göre 2010 yılında ‘TRT bandrol yolsuzluğu’ ile gündeme gelen ve sahipleri hakkında dava açılan İstanbul Bilişim, son yılların en büyük ‘paravan firma’ organizasyonlarından birine karışmış durumda.

İstanbul Bilişim’in sahipleri, vergiden kaçmak için 40’tan fazla paravan şirket kurmuş

Dava dosyalarında yer alan bilgilere göre söz konusu yolsuzluk için kurulan paravan firma sayısı 40’ın üzerinde. Ekonomik durumu iyi olmayan kişiler üzerine, aylık 1000-2000 TL ödeme karşılığında kurulan şirketler, sahiplerini milyonlarca TL’lik vergi ve hapis cezası ile karşı karşıya bıraktı.

Paravan şirketleri, satılan ürünlerin getirdiği vergi yükünden kurtulmak için kullanan İstanbul Bilişim’in sahipleri, satılan(!) ürünlerin ödemesini kendileri alırken, ürünlerin vergi ve TRT bandrol ücretleri ise paravan şirketlerin sahiplerine kaldı.

Yüz milyonlarca TL vergi kaçırıldı

Hürriyet tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu paravan şirket organizasyonu nedeniyle gerçekleşen vergi kaybı 1 milyar TL seviyesinde. Normal şartlarda TRT’ye ödenmesi gereken bandrol ücreti kaybının ise 500 milyon euro (yaklaşık 4.4 milyar TL) seviyesinde olduğu belirtildi.

Yine Hürriyet tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada İstanbul Bilişim’in kurucusu Özgür Güleç ve eski sahibi Kenan Bilgi’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi, ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlamaları ile yargılanıyor.

Sanıklar nitelikli yağma ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan yargılanıyor

Davanın sanıklarından Abdullah Üngür, kardeşi Osman Üngür ve Celal Altun’un; kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan aldıkları 5 yıl hapis cezasının kesinleştiği, yağma suçlaması ile verilen 10 yıllık hapis cezasının ise Yargıtay’da olduğu belirtildi. Kenan Bilgi için verilen beraat kararına savcılık itiraz ederken; Özgür Güleç’in 18 yıllık hapis cezası istinaf mahkemesine taşındı.