İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunda bulunan İstanbul Bilişim'in talebini reddetti ve şirketin iflasına karar verdi. İstanbul Bilişim, çevrimiçi alışverişte parayı alıp ürünü göndermediği gerekçesiyle tüketiciler tarafından şikayet bombardımanına tutuluyordu.

Yaklaşık iki ay önce, koronavirüs salgınını ve hakkında yürütülen 'karalama kampanyalarını' gerekçe göstererek konkordato ilan eden İstanbul Bilişim’in talebi, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme, şirketin direkt olarak iflasına karar verdi.

Dava sırasında Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret LTD.’nin (İstanbul Bilişim) avukatı İngiliz menşeili bir firmaya ile satış konusunda anlaşıldığını belirterek, kesin süre kararı verilmesini istediklerini ifade etti. Mahkeme heyeti ise şirketin açmış olduğu konkordato davasının ve kesin süre verilmesi talebinin reddine karar verdi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim olarak bilinen, tüketici şikayetleri nedeniyle sık sık gündeme gelen ve hakkında soruşturmalar açılan Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret LTD.’nin iflasına karar verdi ve kararın İstanbul Nöbetçi İflas Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne de gönderilmesini talep etti.

İstanbul Bilişim tarafından yaklaşık iki ay önce yayınlanan konkordato ilanı

İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye’yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Covid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir.

Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmişir. İcra vs. gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir.