İstanbul'da Motokuryelerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

İstanbul için yapılan sağanak kar uyarısının ardından Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosikletlerin ve motokuryelerin 17.30'dan itibaren trafiğe çıkamayacağını açıkladı. Yerlikaya, vatandaşlara da önemli tavsiyeler verdi.

Mart ayının sonlarına doğru yaklaşmamıza rağmen halen Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava, beraberinde birçok ile kar yağışı da getirdi. Önlem olması amacıyla okullar bugün 16 ilde de tatil edilirken, karın yeniden etkili olduğu İstanbul’da geçtiğimiz dakikalarda yeni bir önlem daha açıklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine yer verdi. Yerlikaya, İstanbul’da 18.00 – 24.00 arası kuvvetli kar sağanaklarının beklendiğini söyleyerek vatandaşlara eve dönme, toplu taşıma araçlarını kullanma ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama tavsiyelerinde bulundu. Ayrıca İstanbul’da motosikletlere yönelik yeni bir geçici yasak geldi.

Motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı:

Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar İstanbul’da 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.