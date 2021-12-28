İstanbul Teknik Üniversitesi, üniversitede ardan vakaların ardından hibrit eğitim sistemine geçildiğini duyurdu. Öğrenciler, dersi ister okulda yüz yüze, ister de canlı olarak Zoom üzerinden takip edebilecekler.

Koronavirüse karşı aşılama her ne kadar tüm dünyada büyük bir hızla yapılsa da koronavirüs de bir yandan mutasyon geçirmeye devam ediyor. Tüm dünyayı yeniden çeşitli önlemler almaya iten Omicron varyantı, ülkemizde de hızla yayılıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Omicron nedeniyle eğitimin yeniden yüz yüze olmaktan çıkarılması gündemdeyken, Türkiye’deki durum hakkında da yeni tartışmalar başlamış durumda. Bugün de İTÜ’den bu yönde önemli bir karar geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabından duyurdu. Rektör Koyuncu, son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını açıkladı. Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini duyurdu.

Öğrenciler, okula gelmek zorunda olmayacak:

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kararlaştırdığı hibrit sistemle birlikte öğretim elemanları, dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler, dersi yüz yüze dinleyecek. Sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eş zamanlı olarak Zoom platformu üzerinden uzaktan takip edebilecek. Dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek. Böylelikle öğrenciler, uzaktan ya da yüz yüze eğitimi kendilerine göre tercih edebilecek.

Avrupa ve ABD dahil olmak üzere pek çok ülke, Omicron’a karşı çeşitli önlemler almaya devam etse de okulları özellikle okullarda yüz yüze eğitimi sonlandırmak son seçenek olarak görülüyor. Bu süredeyse birçok uzman, tehlikeli olduğu gerekçesiyle okulların yüz yüze eğitime kapanması gerektiğini savunuyor.