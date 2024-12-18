İstiridyeler, doğanın su arıtıcıları desek abartmış olmayız. Kimisi günde 50 litreye kadar suyu temizleyebilen bu canlılar, filtreleme işlemini tam olarak nasıl yapıyor?

Deniz ekosisteminde önemli bir yeri olan istiridyeler, suda âdeta birer arıtıcı görevi görüyorlar.

Suyun kalitesini artırıyorlar, canlıların sağlığını koruyorlar… Büyük görevleri olan bu minik canlıların dünyasına doğru bir dalış yapalım ve filtrelemeyi nasıl yaptıklarını öğrenelim.

Suyu doğal yollarla temizliyorlar.

Videoda istiridyelerin suyu nasıl temizlediğini çarpıcı bir şekilde görebilirsiniz.

İstiridyeler, çok seçici yiyiciler değiller. Basitçe söylemek gerekirse, "kirli deniz suyunu" severler; sudaki algler, fitoplanktonlar ve besinlerle beslenirler. Su ne kadar kirliyse o kadar severler de diyebiliriz.

İstiridyelerin solungaçları yalnızca solunum görevi görmüyor. Suyu filtreliyor ve besinleri topluyorlar. Filtreleme süreci ise şu şekilde başlıyor:

Kabuklarını açan istiridyelerin “sifon” isimli yapıları, suyun içeri girmesine zemin hazırlıyor. Bu su, istiridyenin solungaçlarından geçiyor ve bu süreçte planktonlar, mikroalgler, organik parçacıklar gibi maddeler ayrıştırılıyor. Hatta kabuklarına günde 200 litreye kadar su alabiliyorlar.

Daha sonra solungaçlar devreye giriyor.

İstiridyelerin solungaçlarının tüysü yapısı, suyun devamlı olarak hareket etmesini sağlıyor. Bu hareket esnasında faydalı maddeler, mukus ile tutunuyor, istiridyenin ağzına gidiyor ve bu maddeleri besin olarak kullanıyorlar.

Sindiremedikleri atık maddeler ise “pseudofekes” isimli bir yapı oluşturularak dışkı yoluyla tekrar suya salınıyor. Çoğunlukla daha büyük, yoğun ve dibe çökebilen maddeler olduklarından sudaki bulanıklık azalıyor.

Üstelik istiridyelerin sudan çektiği azot ve fosfor gibi maddeler, su kirliliğinin temel nedenlerini ortadan kaldırdığı için suyun genel kalitesi artıyor.

Bir istiridye, günde 50 litreye kadar su temizleyebiliyor!

İstiridyelerin suyu filtreleme becerisi; boyutlarına ve türlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Kimisi günde 20 litre su temizlerken kimisi 50 litreye kadar çıkabiliyor.

Kısacası en iyi temizlik ekiplerinden istiridyeler, doğal su arıtıcıları olarak su altı ekosisteme katkı sağlıyorlar ve sucul yaşamın sağlığı için çok önemliler.

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