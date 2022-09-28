Pek çok noktasıyla kendisini ön plana çıkaran, muhteşem bir doğaya sahip İsviçre, biraz araştırdığımızda bilmediğimiz onlarca detaya sahip. İsviçre çikolatalarından tutun, ülkenin içerisindeki nükleer sığınaklara kadar İsviçre hakkında ilginç bilgileri sizler için bir araya derledik.

İsviçre dediğimizde aklımıza pek çok şey geliyor. Güzel çikolatalar, farklı yapı tasarımları ile İsviçre, dışarıdan bakıldığında muhteşem bir görünüme sahip ülkelerden birisi. İsviçre’nin güzel olduğu kadar, kimsenin bilmediği bir takım özellikleri de bulunuyor. Sizler için, İsviçre’nin daha da derinlerine indik ve İsviçre hakkında ilginç bilgiler listesini ortaya çıkardık.

Nükleer barınaklardan, palmiye ağaçlarına kadar İsviçre onlarca detaya sahip ülkelerden bir tanesi. Eğer daha önce İsviçre’ye gitmediyseniz, bu bilgileri öğrendiğinizde İsviçre hakkında düşünceleriniz değişebilir. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, patlamaya hazır bir İsviçre hakkındaki detayları anlattığımız İsviçre hakkında ilginç bilgiler listemize geçelim.

İsviçre’de bulunan nükleer barınaklara, ülkedeki tüm nüfus sığabilir

İsviçre, olası bir nükleer savaş olması durumunda oldukça büyük önlemler almış durumda. Yani, bir nükleer savaş durumunda gidilmesi gereken ilk yer İsviçre de diyebiliriz. Çünkü, İsviçre’de neredeyse her mahallede sığınaklar bulunuyor. Herhangi bir tehlike anında, neredeyse tüm mahallenin sığacağı büyüklükteki sığınaklar, meydana gelen olumsuz savaşlardan etkilenmemenizi sağlıyor. İsviçre, bu barınakları o kadar geniş yaptı ki, tüm ülke nüfusu bu barınakların içerisinde kalabiliyor. Mutlaka evlerinin yanında veya yakınlarında birer nükleer barınak bulunuyor.

Bu zırhlı barınaklar ile birlikte, tamamen stoklanan ve yine güvenlikli topçu sığınakları da bulunuyor. Ama bu sığınaklar, şehirlerin merkezleri yerine köylerdeki evlerin arasına gizleniyorlar. Konumları, genellikle bulundukları köyün tam ortasında oluyor.

Star Wars’ta bazı sahneler İsviçre’de çekildi

İsviçre, muhteşem görünümü ile Star Wars’a da öncülük etti. Klonların saldırısı ve Sith’in İntikamı bölümleri de bunun içine dahil olmak üzere, İsviçre’nin bazı bölgelerini Star Wars’ta görebilirsiniz. Buna ilk örnek olarak, Grindelwald dağlarını söyleyebiliriz. İsviçre’de bulunan ve büyüleyici bir tasarıma sahip karlı zirveler, Prenses Leia’nın evi Alderaan gezegenini göstermek için sıklıkla kullanıldı.

İsviçre’de hayvan hakları oldukça büyük bir önem taşıyor

Olması gerektiği gibi, İsviçre’de hayvanların kendilerine özel hakları bulunuyor ve sevimli dostlarımızın haklarını koruyan bir takım yasalar bulunuyor. Mesela, İsviçre’deki köpekler bir restorana giderek rahatlıkla yemek yiyebilme konforuna sahipler. Bununla birlikte, eğer bir evcil hayvan sahibi olmak istiyorsanız bazı kurslardan geçmeniz gerekiyor. Yani İsviçre’de hayvanlar haklarında çıkarılan kanunlar, hayvanların da konforlu birer hayat sürmelerini sağlıyor.

2010 yılında, tıpkı insanlar gibi hayvanların da avukatlarının olmasına dair bir teklif İsviçre’de ortaya çıkarıldı. Bununla ilgili bir referandum düzenlendi. Lakin, bu referandum sonucunda yapılan hayvanlar için avukat teklifi reddedildi.

Alp dağları aslında İsviçre’de sayılmaz

İsviçre’nin sembolü haline gelmiş ve onu ön plana çıkaran Alp dağları, Avrupa’nın en büyük dağ silsilesi olarak biliniyor. Dünya genelinde en ünlü bölgelerden bir tanesi olan bu dağlar, çarpıcı detaylara sahip. Mesela, İsviçre Alplerin yalnızca %13.2’lik bir kısmını kapsıyor. Yani, oldukça küçük bir kısım İsviçre’de. Alplerin en büyük kısmını ise %28.7 gibi bir oran ile Avusturya kapsıyor ve dünya genelinde bilindik en büyük Alp bölgesi bu oluyor. Daha sonrasında %27.2’lik bir oran ile İtalya ve %21.4’lük bir oranla Fransa geliyor.

İsviçreliler gerçek bir çikolata hastası

Gelelim işin en lezzetli kısmına. İsviçre çikolatalarını hiç deneyimlemeseniz bile, ne kadar kaliteli ve tatlı olduğunu duymuşsunuzdur. İsviçre halkı, bu çikolataları o kadar çok seviyor ki, dünyanın en çok çikolata tüketen ülkeleri listesinde en başlarda geliyorlar. Yapılan araştırmalara göre, 2018 yılında İsviçre’de bir insan 10.3 kg kadar çikolata yiyordu.

2018 yılında İsviçre’de tam 190.000 ton çikolata üretimi sağlandı. Bu çikolataların değeri ise tamı tamına 1,7 milyar. İsviçre’de bulunan çikolata firmaları, dünya genelindeki çikolata üretiminin %40 gibi büyük bir payını karşılıyor. Çoğunlukla Almanya, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelere çikolatalar gönderiliyor ve bununla birlikte, ülke içerisinde de oldukça fazla çikolata tüketiliyor.

Patlamaya hazır, her tarafı bombalarla döşeli bir İsviçre

Çikolata işin en lezzetli tarafıydı. Şimdi ise, gelelim İsviçre’nin en tehlikeli özelliklerinden birisine. Bu kimine göre bir şehir efsanesi, kimine göre ise bir gerçek. İsviçre’nin tüm giriş bölgelerinde özel kablolamalar bulunuyor. Köprüler, tüneller ve daha birçok giriş bölgesinde bulunan bu kablolar, herhangi bir istila durumunda ülkenin girişlerinin kapatılması için bekletiliyor.

Dışarıdan bakıldığında, oldukça garip duruyor diyebiliriz. Çünkü, bir ülkenin tüm girişlerinde bu tarz bomba düzeneklerinin olabilmesi alışkın olduğumuz bir düzen değil. Ama, İsviçre’ye biraz hak vermeliyiz. Dünya savaşı esnasında aldığı tehditler ve Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Lihtenştayn tarafından kuşatıldıktan sonra, İsviçre’de bu tarz hazırlıkların yapıldığı söyleniyor.

İsviçre’de yaşamak hiç stresli değil

İsviçre, Japonya’dan sonra en yüksek yaşam beklentisine sahip ülke. Ülkedeki yaş ortalaması 83 olmakla birlikte, İsviçre’deki kadınlar 85 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Eğer bir karşılaştırma yapmak istersek, Türkiye’de 2019 yılında yapılan yaşam süresi beklentisi 77 yıl çıkmıştı. İsviçre, en yüksek 100 yaşını geçmiş insan sayısına sahip ülkedir. Bunun kaynağı ise, İsviçre’deki temiz hava, insanların aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmesi, sağlık tarafında oldukça gelişmiş olmaları gibi nedenler yatıyor.

En uzun merdiven ve en uzun teleferik

Merdivenlerden çıkmaktan keyif almıyorsanız, Niesen dağına gitmeyin. Çünkü, Niesen dağı demiryolunun hemen yanında tam 11.674 basamağa sahip bir merdiven bulunuyor. Bu merdiven, 3.4 KM uzunluğunda ve tırmanmak istediğinizde, 1.669 metre yüksekliğe doğru tırmanmanız gerekiyor. Benim o kadar ömrüm yok kardeşim, teşekkür ederim diyorsanız ise farklı bir çözüm var. Dünyanın en uzun teleferiği olan Niesenbahn’ı kullanarakta aynı yolu gidebilirsiniz. Avrupa’da bulunan en uzun teleferik olarak bilinen Niesebahn, 1910 yılı itibariyle faaliyet göstermeye devam ediyor. Niesebahn ile dağın tepesine yolculuk 30 dakika sürüyor ve belki de yapacağınız en keyifli teleferik yolculuğu oluyor.

Sizler için İsviçre hakkında ilginç bilgileri bir araya derledik. Eminiz ki, bu bilgilerden bazılarını daha önce duymadınız. Çünkü, İsviçre tıpkı bu detaylar gibi onlarca garip detaya sahip olan nadir ülkelerden bir tanesi. Eğer İsviçre’ye yolunuz düşerse, İsviçre çikolatalarından tatmayı ve Niesen dağlarına tırmanmayı unutmayın. Sizler İsviçre hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.