Geçtiğimiz günlerde 10 yaşındaki bir kız TikTok'taki bir challenge'a katılmak isterken hayatını kaybedince İtalya, sosyal medya uygulamasını geçici olarak yasakladı. TikTok, platformda kızı teşvik edecek bir içerik bulamadıklarını açıklasa da yetkililere yardımcı olduklarını ifade etti.

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan TikTok, zaman zaman uygulamada trend haline gelen video konularıyla gündeme oturuyor. Bugünse uygulama, bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan "bayılma challenge" konulu videoları nedeniyle ciddi bir hareketle karşılaştı.

İtalya'da yaşayan 10 yaşındaki bir kız çocuğu, TikTok'taki bayılma challenge'a katılmak istedi. Fakat kız çocuğu, bu videoyu çekmek uğruna boynuna bir kemer bağlayarak bayılmaya çalıştı ve hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz perşembe günüyse çocuğun hastanede beyin ölümü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Bu olayın ardından İtalya, TikTok'u geçici süreliğine yasakladı.

TikTok, platformda kızı teşvik edecek herhangi bir içerik bulmadıklarını açıkladı:

The Guardian'ın haberine göre İtalya, konu hakkında soruşturma başlattı ve "yaşı kesin olarak kanıtlanamayan" kullanıcılar için TikTok'a erişimi 15 Şubat tarihine kadar engelledi. Habere göre TikTok, platformda kızı meydan okumaya katılmaya teşvik edebilecek herhangi bir içerik bulmadığını, ancak yetkililerin olayı araştırmasına yardımcı olduklarını belirtti.

TikTok adına konuşan bir yetkili de "TikTok topluluğunun güvenliği mutlak önceliğimizdir. Bu sebeple tehlikeli olabilecek davranışları teşvik eden, destekleyen veya yücelten hiçbir içeriğe izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı. Olay, sadece TikTok değil; genel olarak sosyal medya ve çocuklarla ilgili tartışmaları da yeniden başlattı.

TikTok'ta bahsi geçen meydan okuma videoları, kullanıcıların bayılmalarını sağlamaları için beyinlerine giden oksijeni azaltmalarını içeriyordu. Hayatını kaybeden kızın ailesi yaptığı açıklamada bu meydan okuma hakkında hiçbir şey bilmediklerini, kızlarının TikTok'u yalnızca videolara bakmak ve dans etmek için kullandığını ifade etti.