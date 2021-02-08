İTÜ IEEE tarafından düzenlenecek olan Enerjide Milli Güç etkinliği, 13-15 Şubat tarihlerinde ücretsiz olarak katılımcılarla bir araya gelecek.

İTÜ’nün en aktif öğrenci kulüplerinden olan IEEE öğrenci kulübü, Power and Energy (PES) komitesi tarafından düzenlenen Enerjide Milli Güç etkinliği, 13-14-15 Şubat’ta çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Etkinliğin 4 ana başlığı ise enerji, savunma sanayi, otomotiv sanayi ve girişimcilik olacak.

Enerjide Milli Güç (EMG) etkinliği, bu yıl ilk defa düzenlenecek olup; amacı dinleyicilere ülkemizdeki yerli ve milli projeleri tanıtmak; milli bağımsızlık ilkesinden hareketle ülkemizi daha ileriye taşıma yolunda atılan adımları ilk ağızdan öğrenmelerini sağlamak, ülkemizde yapılanların ve yapılabilecek olanların farkındalığını yaratmaktır.

Etkinliğin katılımcıları:

Enerji alanında: ASELSAN, EKOSİNERJİ, ASPİLSAN, TÜREB ve GÜNDER

ASELSAN, EKOSİNERJİ, ASPİLSAN, TÜREB ve GÜNDER Savunma alanında: OTOKAR,TUSAŞ, FNSS ve PAVOTEK

OTOKAR,TUSAŞ, FNSS ve PAVOTEK Otomotiv alanında: OTOKAR, KARSAN, EŞARJ ve TEHAD

Etkinlik, 13-14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversite’sinde 1000’den fazla aktif üyesi bulunan kulüp ile birlikte Türkiye’deki tüm öğrencilerin ve ilgililerin katılımına açık bir şekilde gerçekleşecek. Etkinlik tamamen ücretsiz olup, IEEE İTÜ internet sitesi ituieee.com adresinden canlı yayınlanacak. Etkinliğe kayıt olmak için buradaki formu doldurabilirsiniz.