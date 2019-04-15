“Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil.” mottosuyla bu sene üçüncü kez düzenlenen Failure Week;

Başarısızlık Zirvesi,

İş Batırdım Söyleşisi,

Başarısızlık Atölyeleri,

Aşk Para Girişim Oyunu,

Maker Sergisi

Ideathon ve daha birçok etkinlik ile 15-21 Nisan haftası dopdolu bir içerikle bizlerle olacak.

Failure Week’e katılanlar olumsuz bir sonuç olarak gördükleri başarısızlığın aslında başarıya giden yolda bir basamak olduğunu her yönüyle deneyimleyecek.

Zirve ve söyleşide farklı alanlardan bir çok başarılı insan ile tanışacak, gizli başarısızlıklarını öğrenecek; atölyeler ile deneyimleyecek, oyun ile eğlenecek, ideathon ile fikirlenecekler. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için failureweek.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.