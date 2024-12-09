Bazı zamanlar veya sürekli olarak, birinin sizi izlediğini düşündüğünüz oldu mu? veya gözetleniyor gibi hissettiğiniz? Peki bu korkunun nedeni nedir? Neden böyle hissederiz?

Bazı insanların sahip olduğu bu fobi ile hayat, oldukça zorlaşır. Dönüp dönüp arkaya veya sağa sola bakma ihtiyacı hissedilir.

Gelin, neden böyle hissettiğinize bakalım.

Skopofobi, her an birilerinin sizi izlediği düşüncesiyle tetiklenen bir korkudur.

Bu korku arkadaş, aile veya yabancılar gibi hemen hemen herkesten kaynaklanabilir. Öyle ki bu fobi, bireyi sosyal hayattan tamamen soyutlayabilir, evden çıkmamaya veya insanlarla her türlü etkileşimden kaçınmaya neden olabilir.

Skopofobinin belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak yaygın olan bazı semptomları da vardır. Bunlar arasında; göz temasından kaçınma, yoğun kaygı ve korku, terleme, titreme, nefes darlığı, odaklanma güçlüğü, ağız kuruluğu gibi panik atak belirtileri, toplu taşıma kullanmaktan kaçınma yer alır.

Skopofobi, başkalarının sizi izlemesi veya size bakması gibi durumlarda aşırı korku ve kaygı yaşanmasına sebep olan bir fobidir.

Bu fobinin neden ortaya çıktığı ise henüz kesin olarak bilinmiyor. Fakat bu durumu tetikleyen bazı faktörler de yok değil. Örneğin genetik faktörler, skopofobi ve diğer fobilerin gelişiminde rol oynayabilir.

Mesela bir ailenin herhangi bir üyesinde, herhangi bir fobi veya anksiyete bozukluğu varsa, diğer aile üyelerinde de benzer sorunların görülme olasılığı daha yüksek olur.

Ayrıca beyindeki belirli bölgelerin işlevi, fobilerin gelişiminde rol oynayabilir. Örneğin beynin korkuya karşı duyarlı olduğu bölge olan amigdalanın aşırı aktif olması, bu fobilere sebebiyet verebilir.

Son olarak skopofobi, geçmişte yaşanan travmatik olaylar sonucu da gelişebilir. Mesela bir kişi çocukluk döneminde şiddete uğradıysa veya alaya maruz kaldıysa bu olumsuz deneyimler, ilerleyen yaşlarda skopofobi olarak kendini gösterebilir.

Skopofobi, hayatı önemli ölçüde etkilemedikçe diğer fobiler gibi teşhis edilmez.

Ancak eğer yoğun kaygı ve korku yaşıyorsanız, sosyal ve profesyonel işlevsellikte bozulma varsa ya da korkutucu herhangi bir duruma aşırı tepki veriyorsanız bir hekime danışabilirsiniz. Yine hekim doğrultusunda, tedavi yöntemleri de kişiden kişiye farklılık gösterecektir.

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