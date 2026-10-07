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Ya Çok Seveceğiniz Ya da Nefret Edeceğiniz Tasarıma Sahip Jaguar Type 01 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Fiyatı!

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Jaguar’ın 1.030 beygirlik elektrikli modeli Type 01, radikal tasarımı, 724 km menzili ve büyüleyici teknolojisiyle resmî olarak tanıtıldı.

Ya Çok Seveceğiniz Ya da Nefret Edeceğiniz Tasarıma Sahip Jaguar Type 01 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Jaguar, tamamen elektrikli geleceğine odaklanmak amacıyla otomobil üretimini durdurmasından yaklaşık iki yıl sonra, merakla beklenen yeni modelini nihayet sahneye çıkardı. Yeni Jaguar Type 01, sıra dışı tasarımı ve ezber bozan teknolojik altyapısıyla markanın bugüne kadar ürettiği en önemli model olarak öne çıkıyor.

2024 yılında sergilenen Type 00 konseptinin radikal hatlarını neredeyse birebir üretim versiyonuna taşıyan bu elektrikli lüks Gran Turismo, Polestar 5 ve Mercedes-AMG GT 4-Kapı Elektrik gibi güçlü rakiplerin karşısına dikilmeye hazır.

İçerikten Görseller

Ya Çok Seveceğiniz Ya da Nefret Edeceğiniz Tasarıma Sahip Jaguar Type 01 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Fiyatı!
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Radikal bir tasarıma sahip

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Jaguar Type 01, 5,2 metrelik uzunluğuyla neredeyse bir Rolls-Royce Spectre ile aynı boyutlara sahip. Devasa motor kaputu ve incecik cam yapısıyla âdeta sinema filmlerinden fırlamış bir görünüm sunan otomobil, standart olarak 23 inçlik dev jantlarla geliyor.

Arka kısımda yer alan geniş çamurluk yapısı kaslı bir duruş sergilerken, yatay çizgilerin arasına gizlenmiş ikili ışık barları dikkat çekiyor. Polestar 5 modelinde olduğu gibi Type 01'de de arka cam bulunmuyor; arka görüş, ön camın tabanındaki ekrana görüntü aktaran gelişmiş bir kamera sistemiyle sağlanıyor.

İç mekânda konsept modele sadık kalınmış

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Konsept modele sadık kalınan iç mekânda, sürücünün önünde 24 inçlik dijital bir ekran, merkezde küçük bir klima kontrol paneli ve ön ile arka yolcuları ayıran devasa bir orta konsol yer alıyor. Konsolu boydan boya kaplayan şerit; direksiyon ve kapılardaki detaylarla şık bir bütünlük oluşturuyor. Ön cam tabanına yerleştirilen soundbar ve koltuk başlıklarındaki hoparlörler üst düzey bir ses deneyimi vaat ediyor.

Otomobilin sürüş pozisyonunu mükemmelleştirmek isteyen Jaguar mühendisleri, koltukların daha alçak konumlandırılabilmesi için tabandaki batarya paketine özel oyuklar işlemiş. İç mekânda deri döşemenin yanı sıra isteğe bağlı olarak vegan dostu malzemeler de tercih edilebiliyor.

1.030 beygir güç ve 720 km menzil

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Gücünü üç adet elektrik motorundan alan Jaguar Type 01, toplamda 1.030 beygir güç ve 1.365 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s (0-62 mil/saat) hızlanmasını 3,2 saniyede tamamlayan araç, kıtalararası konforlu yolculuklar sunan bir Gran Turismo olarak ayarlandığı için ara hızlanmalarda da benzersiz bir performans sergiliyor. Model, 100 km/s hızdan 180 km/s hıza sadece 4,0 saniyede ulaşıyor.

Araca özel olarak sıfırdan geliştirilen 118 kWh kapasiteli dev batarya, alçak sürüş yüksekliğini korumak amacıyla tasarlanmış özel bir mimariye sahip. Resmî testlere göre tek şarjla 724 km menzil sunan araç, Polestar 5'ten yaklaşık 48 km daha fazla yol katedebiliyor. 850 voltluk elektrik mimarisi sayesinde 350 kW hızlı şarj istasyonlarında sadece 13 dakikalık şarjla 320 km menzil kazanılabiliyor.

Resmî fiyatı henüz netleşmeyen yeni Jaguar Type 01'in önümüzdeki yıl satışa çıktığında yaklaşık 120.000 sterlin seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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