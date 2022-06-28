İlk olarak yayıncı olarak tanıdığımız ancak son zamanlarda Twitter’daki siyasi söylemleriyle gündeme gelen Ahmet ‘Jahrein’ Sonuç, İsmailağa Cemaati liderinin hayatını kaybetmesiyle alakalı attığı tweet sebebiyle davalık oldu.

Geçtiğimiz günlerde İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşındayken hayatını kaybetti. Ülkenin gündemine birkaç günlüğüne oturan olayda sevenleri yas tuttu ancak ortaya birkaç tartışma da çıktı.

Tartışmanın odaklarından biri de eskiden Twitch, daha sonra Nimo TV ve şimdi de YouTube’da yayıncı olarak tanıdığımız ancak Twitter’da da siyasi yorumlarıyla bir hayli aktif olan Ahmet ‘Jahrein’ Sonuç oldu. Jahrein, cemaat liderinin hayatını kaybetmesiyle alakalı bir tweet atmıştı.

Jahrein, olayla alakalı şu yorumda bulunmuştu:

Jahrein, İsmailağa Cemaat’inin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatını kaybetmesiyle alakalı ‘Azrail’e iki tokat atıp yollayamamış mı?’ yorumunda bulunmuştu. Bunun üzerine kendisine sosyal medyadan büyük bir linç yağmıştı.

Kendisi daha sonra bunu demesindeki sebebi de açıklamıştı. Sebebi, ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün bir vaazi sırasında söyledikleriydi. Ünlü, vaazi sırasında cemaat liderinin Azrail’i tabiri caizse ‘kovduğu’ bir kıssadan hisse anlatıyor.

Jahrein’in bu tweeti üzerine kendisine dava açıldı

Jahrein’e açılan dava da tam olarak yine Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü tarafından açıldı. Jahrein de bu duruma yukarıda görebileceğiniz video ile cevap verdi. Videoda Jahrein, davanın neden yasal olarak olması gerektiği gibi hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu’nun akrabaları tarafından değil de Ahmet Mahmut Ünlü tarafından açıldığını soruyor.

‘Nereye soruyor?’ diyebilirsiniz, direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın kendisine soruyor. Şu an için Jahrein’in son paylaştığı video haricinde bir gelişme yok, olayın muhataplarından bir yanıt gelmedi. Siz olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Jahrein’e Twitter üzerinden gelen tepkiler böyleydi: