Asteroit Ryugu Dünya’nın Yapı Taşlarından Biri Olabilir

Japonya’nın 2014 yılında Dünya’dan ayrılan ve üç yıldan fazla bir süre güneş etrafında yaklaşık 3,2 milyar kilometre seyahat ettikten sonra Haziran 2018’de Ryugu asteroitinin üzerindeki sabit konumuna ulaşan Hayabusa2 şimdiye kadar incelenen en ilkel materyallerden bazılarını topladı.

Hayabusa2 sondası kozmik ışınlardan ya da güneş ışıdığından etkilenmeyen yeraltı materyallerinin toplanması ve bunların zarar görmeden Dünya’ya taşınması konusunda görevlendirilmiş bir sondaydı. 2019 ve 2020 yılında iki kez asteroit Ryugu’ya inen ve bir asteroidden ilk kez yer altı örnekleri toplayan Hayabusa2 2020’nin sonlarında Dünya’ya inmişti.

Japon Uzay Araştırmaları Ajansı(JAXA) tarafından görevlendirilen sondanın Güneş sisteminin geçmişine dair değerli örnekleri getirmesi bekleniyordu. Sondadan alınan örneklerin analizine göre, Dünya’daki bir laboratuvarda bugüne kadar incelenmiş en ilkel materyallerden bazıları ortaya çıktı.

Ryugu Dünya’nın yapı taşlarından biri olabilir

2018 yılında asteroit Ryugu’ya ulaşan Hayabusa2 uzay aracı Asteroitten 5.4 gramlık iki küçük regolit örneği almıştı. Bu örnekler daha sonra Aralık 2020'de paraşütle donatılmış bir kapsül içinde Dünya'ya inmişti. Örnekler Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde profesör olan Tetsuya Yokoyama liderliğindeki bir ekip de dahil olmak üzere bilimsel gruplar arasında dağıtıldı. Ekibin yeni bulduğu sonuçlara göre, elde edilen örneklerin bileşeni, şimdiye kadar bulunan, güneşi ve gezegenleri oluşturmak için yoğunlaşan gaz bulutu olan güneş nebulasına en çok benzerliğe sahip bileşen olduğunu ortaya çıkardı. Yani bulunan bileşen, 4,5 milyar yıl önce güneş sistemini oluşturan maddelerden oluşuyor.

Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi'nde profesör olan Hisayoshi Yurimoto yaptığı açıklamada, Ryugu’nun Dünya’nın yapı taşlarından biri olduğunu ve çok eski olduğu için gezegenleri oluşturan maddelerden oluştuğunu belirtti. Bulgular, Ryugu’nun ilkel malzemelerden yapıldığını belirten eski araştırmaları da desteklemiş oluyor. Ryugu’nun bugüne kadar tam olarak kaç yaşında olduğu bilinmiyordu.

Ryugu, güneş sisteminin oluşumundan 5 milyon yıl sonra oluşmuş olabilir

Yapılan araştırmalar Ryugu’nun 27 ila 47 santigrat derece sıcaklık oluştuğunu ve güneş sisteminin oluşmaya başlamasından yaklaşık 5 milyon yıl sonra oluşmaya başlamış olabileceğini gösteriyor. 900 metre çapındaki Ryugu’nun küçük bir boyuta sahip olduğunu belirten araştırmacılar, asteroidin daha büyük bir asteroitten kopmuş olabileceğini düşünüyorlar.

Dünya’da bugüne kadar incelenen hiçbir meteorittik veya asteroit materyalin bu kadar ilkel ve bozulmuş şekilde görünmediğini belirten araştırma ekibi, bunun Hayabusa2’nin getirdiği örneklerin yalnızca başlangıcı olduğunu ve bir sonraki adımda gezegenler oluşurken erken güneş sistemindeki çeşitli elementlerin ve bunların izotoplarının bolluğunu belirlemek için çalışmalar yapılacağını açıkladı.