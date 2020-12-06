Hayabusa2 Uzay Aracı Tarihi Görevi Başarıyla Tamamladı

Japonya'nın altı yıl önce uzaya fırlattığı Hayabusa2 uzay aracı, bir ilk olma özelliği taşıyan kaya örneklerini Dünya'ya getirdi. Bir asteroidin içinden alınan kaya örnekleri, bilim dünyası için çok büyük bir öneme sahip.

Japonya Uzay Havacılık Keşif Ajansı JAXA, bundan altı yıl önce Hayabusa2 ismini verdikleri bir uzay aracını başarıyla uzaya fırlatmışlardı. Hayabusa2'nin amacı, Ryugu isimli asteroidden örnekler toplayarak bu örnekleri gezegenimize geri getirmekti. Hayabusa2'nin bu önemli görevi bugün başarıyla tamamlandı.

Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroidinden topladığı kaya örneklerini başarıyla yeryüzüne indirmeyi başardı. Toplanan örnekler, bugüne kadar bir asteroidin yüzeyinin altından toplanan ilk kaya parçaları oldu. Bu kaya parçalarının Güneş Sistemi ve gezegenimizdeki yaşam hakkında bazı ipuçları barındırması bekleniyor.

Kaya örneklerinin evrenin oluşumundan bu yana yapısını koruduğu tahmin ediliyor:

Hayabusa2 uzay aracının içindeki kapsül, Dünya'ya 220 bin kilometre kala uzay aracından ayrılmıştı. Kapsül, dün gece saatlerinde gezegenimize ulaştı ve atmosfere girerken bir alev topuna döndü. Kapsülünü hızını düşürmek için kapsül yerden 10 kilometre yükseklikteyken paraşütler açıldı ve iniş başarıyla gerçekleşti.

Uzay tarihinde bir ilk olmayı başaran kapsül, 2 saat süren atmosfere giriş sonrasında planlanan uzak bir bölgeye iniş yaptı. Avustralya'nın Woomera kasabası yakınlarına düşen kapsül yetkililerce alındı. JAXA yetkilileri, kapsülü Japonya'ya getirmeden önce Avustralya'daki bir laboratuvarda güvenlik incelemesi yapacaklarını belirtti.

Kapsülün içinde yer alan kayanın çok önemli bir özelliği var. Bu kaya örneğinin yapısının evrenin ilk oluşumundan bu yana hiçbir şekilde değişmediği öngörülüyor. Yani asteroidden alınan materyal, 4,6 milyar yılı aşkın süredir orijinal yapısını koruyor. Bu da kaya parçasının insanlığın merak ettiği en büyük sorulardan birisine cevap verebilme potansiyeli taşıdığını söylüyor.

Dünya'dan 220 bin kilometre uzaklıkta kapsülden ayrılan Hayabusa2 uzay aracı içinse henüz hiçbir şey bitmiş değil. Uzay aracı şimdi de 1998KY26 ismi verilen küçük bir asteroide doğru ilerlemeye başladı. Bu yolculuğun yalnızca tek yönünün 10 yıl sürmesi bekleniyor.