Japon YouTuber Enomoto’ya Zeytinburnulu Unvanı Verildi

Yaklaşık 3 senedir Türkiye'de yaşayan Japon YouTuber Yoshi Enomoto, İstanbul ve özellikle Zeytinburnu'na dair övgü dolu açıklamalar yaptıktan sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından ilçeye davet edildi. Enomoto ile sohbet eden Arısoy, onun artık bir Zeytinburnulu olduğunu dile getirdi.

YouTube camiasında yayınladığı eğlenceli videolarla tanınan Yoshi Enomoto, uzun süredir Türk kültürünü ve özellikle İstanbul’u tanıttığı videolarıyla ülkemizde büyük sempati kazanmaya başlamıştı.

Ünlü YouTuber, vermiş olduğu bir röportajda bir Zeytinburnu çocuğu olduğunu dile getirdikten sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından ilçeye davet edildi ve birlikte küçük bir gezi turu düzenlediler. Enomoto’yu ilçesinde görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Arısoy, ona Zeytinburnulu unvanını verdi.

“Bundan sonra Zeytinburnulu hemşehrimizsin”

Enomoto, bahsi geçen röportajda “Japonsun, akıllı adamsın, diye bin kere söylüyorlar. Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki sahneden alıntı yapıp ben de onlara 'Zeytinburnu çocuğuyum' diyorum” ifadelerini kullandı ve bu açıklama, Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy’un dikkatini çekti.

Zeytinburnu’nun en işlek bölgelerinden biri 58. Bulvar’a davet edilen Enomoto, burada Belediye Başkanı ile birlikte gezerek sohbet etti. Arısoy, Enomoto’nun artık Zeytinburnulu olduğunu dile getirerek şu açıklamalarda bulundu; “Buraya gelip bizi ziyaret ettiği için ona buranın tarihi yapılarından, İstanbul'un fethinin sembollerinden Kazlıçeşme'nin bir minyatürünü takdim ediyorum. Bundan sonra Zeytinburnulu hemşehrimizsin. Hayırlı olsun.”

Enomoto, Twitter üzerinden Arısoy’un bu davetiyle çok mutlu olduğunu ve belediye başkanı ile çektiği videoyu yakın bir zamanda yayınlayacağını belirten bir açıklama yaptı; “Zeytinburnu gezi turu yaptık. Artık resmen Zeytinburnu çocuğum! Yakında kanalıma bugünkü videoyu yükleyeceğim. Beni davet eden Zeytinburnu Belediyesine teşekkür etmek istiyorum.”