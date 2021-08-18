8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek F1 Japonya GP, hükümetin artış göstermeye devam eden COVID-19 vakaları sebebiyle 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek

Bildiğiniz üzere Formula 1, sezonu bugüne kadarki en yoğun takvimle açmıştı, ancak pandeminin etkileri dolayısıyla takvimdeki yarışlar bir bir iptal edilmeye başladı. İptal edilen yarışlar kervanına, son olarak 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Japonya GP'si eklendi.

Formula 1'in Türkiye ayağından hemen sonra gerçekleşecek yarış, gelen bilgilere göre hükümet talebi doğrultusunda iptal edildi. COVID-19 vaka sayılarındaki artıştan memnun olmayan Japonya hükümeti, Formula 1 yönetiminden yarışı iptal etmelerini istedi.

F1 yönetimi, yarışı hükümetten gelen talep doğrultusunda reddetti:

Tokyo Olimpiyatları'nın gerçekleşmesinden sonra Japonya'da bulunan F1 hayranları, yarışın Japonya ayağının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda resmi bir kesinlik bekliyordu. Dün akşam itibarıyla Japonya GP'sinin iptal edildiğine dair iddialar ortaya atıldı ve bugün F1 yönetimi, resmi olarak yarışın iptal edildiğini duyurdu.

Formula 1'in Japonya GP'sinin iptali hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Japon hükümeti, Japonya'daki organizatörler ve yetkililerle devam eden görüşmelerin ardından, ülkede pandeminin sebep olduğu karmaşıklık nedeniyle bu sezonki yarışın iptal edilmesine karar verdi." Formula 1, şu anda revize edilmiş takvimin detayları üzerinde çalışıyor ve nihai detayları önümüzdeki haftalarda açıklanacak."

Sıra Türkiye'de olabilir mi?

Bildiğiniz üzere Türkiye GP'si daha önce Formula 1 takvimine eklenmiş, daha sonra İngiltere'nin ülkemizi kırmızı listeye almasının ardından iptal edilmişti. Daha sonra F1 yönetiminden tüm F1 hayranlarını sevindirecek bir haber gelmişti ve F1, Türkiye GP'sinin Inter City Park'ta 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğinin haberini vermişti.

Türkiye GP'sinin gerçekleşmesine yaklaşık olarak bir buçuk ay kaldı, ancak ülkedeki COVID-19 vakalarının artması ya da tıpkı Amerika'nın yaptığı gibi başka ülkelerin de Türkiye'yi seyahate uygun görmemesi, F1 yönetiminin yarışı iptal etmesine yol açabilir.