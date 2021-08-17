ABD, Türkiye’yi ‘Seyahat Etmeyin’ Kategorisine Ekledi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi ‘seyahat etmeyin’ uyarısının yapıldığı kategoriye ekledi. ABD, haziran ayında Türkiye’yi bu kategoriden çıkarmıştı.

Ülkemizde son günlerde COVID-19 vakalarının sayısında azalma görülürken geçtiğimiz dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri’nden yeni bir karar geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde Türkiye’nin seyahat uyarı sayfasını güncelledi. Yeni yapılan güncellemeyle Türkiye, en riskli kategori olan ‘4. Seviye’ye alındı.

ABD, böylelikle Türkiye’yi ‘seyahat etmeyin’ kategorisine ekledi ve ABD vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat yapmamalarına işaret etti. Türkiye sayfasında yer alan bilgiler “COVID-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin. Terörizm ve isteğe bağlı gözaltılar nedeniyle Türkiye'ye seyahat ederken daha dikkatli olun. Bazı bölgelerde risk arttı.” şeklindeydi.

Türkiye, haziran ayında listeden çıkarılmıştı:

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Aruba, Esvatini, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland’ı da yüksek riskli ülkeler listesine eklemişti. Bakanlık, haziran ayında Türkiye, İtalya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin bulunduğu 61 ülkeyi en yüksek riskli ülkeler kategorisinden çıkarmıştı.

Türkiye, geçtiğimiz hafta da Almanya’nın yüksek riskli bölgeler listesine dahil edildi. COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye’nin de eklendiği listeye ABD, İsrail, Vietnam, Kenya ve Karadağ da dahil edilmişti.