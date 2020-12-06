Jeff Bezos, Ay Aracının Motor Testini Paylaştı

Blue Origin'in CEO'su milyarder Jeff Bezos, Ay'a iniş yapacak Blue Moon uzay aracında kullanılacak BE-7 motorunun bir test videosunu paylaştı. Bezos, motor için "Bu, Ay'ın yüzeyine ilk kadını götürecek motordur." ifadelerini kullandı.

Amazon'un başındaki isim olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un uzay araştırma şirketi Blue Origin, son derece iddialı bir açıklama yaptı. Uzay araştırma şirketi, NASA'nın 2024'te Ay'a ilk kadını göndermeyi planladığı Artemis programında yer alacak özel ay araçlarında güç sağlayacak motorun geliştirildiğini duyurdu.

BE-7 motorunun yanma odasında yeni bir test aşamasına geçtiklerini belirten Blue Origin, BE-7 motorunu NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki bir test standında 20 saniye boyunca ateşledi. Bu testle ilgili açıklama yapan Blue Origin'de motorlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Vilja, "Bu yanma odası testi, motorun turbo pompalarına güç veren hidrojen ve oksijen soğutmalı yanma bölmelerinden enerji çıkarma yeteneğini ölçtü, bu da yüksek motor performansı elde etmenin bir anahtarı oldu" ifadelerini kullandı.

Jeff Bezos da motorla ilgili açıklama yaptı

NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde test edilen BE-7'nin Instagram'dan bir videosunu paylaşan Jeff Bezos, "Bu, Ay'ın yüzeyine ilk kadını götürecek motordur" dedi. Uzun yıllardır geliştirilen BE-7 motoru, 1,245 saniyelik test - ateşleme süresine sahip. Blue Origin, aynı zamanda, Ay iniş takımına güç verecek BE-7 motoru ve Ay'a iniş yapacak Blue Moon aracının geliştirme süreci için bir şirketler birliğine öncülük ediyor. Bu ekipte Blue Origin dışında Lockheed Martin, Northrop Grumman Corp ve Draper yer alıyor.

Blue Origin, son yıllarda ABD hükümetinin ay iniş sistemini inşa etmek için SpaceX ve Leidos Holdings Inc'ye ait Dynetics ile mücadele ediyor. Bu mücadelenin sonunda NASA, geçtiğimiz nisan ayında Blue Origin'in 579 milyon dolar değerinde bir Ay uzay aracı geliştirmesi için anlaştı. NASA, Blue Origin'e yaptığı büyük yatırım dışında Starship sistemini geliştirmesi için SpaceX'e 135 milyon dolar, Dynetics'e ise 253 milyon dolar verdi.

NASA 3 şirketten ikisiyle yoluna devam edecek

Daha önce bir sözcü, NASA'nın 2024'teki insanlı Ay misyonu için üretilecek araçlar için 2021'in mart ayında üç şirketten ikisini seçeceğini söylemişti. Şu anda gördüğümüz tabloya göre NASA'nın Ay misyonunda SpaceX'i çok yüksek ihtimalle en önemli aday olarak tutması bekleniyor. İkinci şirketin ise Blue Origin olacağı tahmin ediliyor.