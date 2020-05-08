Jeep Wrangler, Çarpışma Testinde Bekleneni Veremedi (Video)

2019 Jeep Wrangler, ABD Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü tarafından yapılan çarpışma testlerinde bekleneni veremedi. Jeep Wrangler, iyi bir arazi aracı olsa da güvenlik tarafında düşük not aldı.

Jeep Wrangler son derece yetenekli bir arazi aracı olsa da güvenlik konusunda benzer bir şöhrete sahip olamayacak gibi görünüyor. Zira 2019 Jeep Wrangler, otomatik acil fren sistemi ve şerit yardımı gibi standart güvenlik özelliklerinin eksikliği nedeniyle birçok güvenlik derecelendirmesi programında 1 yıldız aldı.

ABD'de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), Jeep Wrangler'a çarpışma testi yapmadı. Bununla birlikte, IIHS 2019-20 Jeep Wrangler'ı çarpışmalara karşı test ettiği bir video yayınlayarak bu durumu değiştirdi. Ancak testin sonuçları pek de iç açıcı değil.

Jeep Wrangler, IIHS'nin çarpışma testlerinde bekleneni veremedi

Jeep Wrangler, biri Fiat Chrysler, ikisi IIHS'nin Araç Araştırma Merkezi'nde olmak üzere üç ayrı çarpışma testine tabi tutuldu. Her iki IIHS testinde de Wrangler, test bariyerine çarptıktan sonra yolcu tarafına yuvarlanarak toplamda ortalama bir 'Marjinal' güvenlik derecesi elde etti.

IIHS, Wrangler'ın sürücü tarafındaki çarpışmalarda iyi performans gösterdiğini ve cansız mankenin iyi korunduğunu not ediyor. Bununla birlikte, çarpışma testi sonrasında yan yatması ve özellikle Wrangler'ın çıkarılabilir bir çatı ve kapılara sahip olması, yolcuların araçtan çıkamama riskini artıran güvenlik riskleri arasında gösterildi.

Fiat Chrysler'in testi sırasında Wrangler devrilmedi. Ancak Wrangler ilk IIHS çarpışma testinde devrildikten sonra Fiat Chrysler, bunun IIHS mühendislerinin SUV'u çarpışma tahrik sistemine bağlama şeklinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorguladı. IIHS, Fiat Chrysler tarafından onaylanmış farklı bir yöntem kullanarak ikinci bir test yapmayı kabul etti, ancak Wrangler yine yan yattı.

Wrangler, diğer çarpışma testi değerlendirmelerinde ön, yan, çatı ve koltuk başlığı tarafında 'iyi' puanlar aldı. Bununla birlikte, Wrangler'ın ön halojen farları ve premium LED projektör farları kötü derecelendirildi.

Jeep Wrangler'ın IIHS tarafından paylaşılan çarpışma testi: