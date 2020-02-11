Amazon'un CEO’su Jeff Bezos, geçtiğimiz hafta boyunca 4 milyar dolardan fazla değerde Amazon hissesi sattı. Ünlü milyarderin bunu yapmasındaki amacı tam olarak bilinmemekle beraber finansal kaynağın Blue Origins’te kullanılabileceği düşünülüyor.

Amazon CEO’su Jeff Bezos, son birkaç gün içerisinde 4 milyar dolardan fazla değerde Amazon hissesi sattı. Dünyaca ünlü milyarderin neden birdenbire böyle bir hamle yaptığınıysa kimse bilmiyor.

Securities and Exchanges Commission’ın (SEC) yayınladığı belgelere göre Bezos, yalnızca 7 Şubatta tamı tamına 570 milyon dolarlık hisse satışı yaptı. CNBC kanalı, böylesine yüksek miktardaki hisse satışlarının daha önceden ayarlanmış ticari bir planın parçası olduğunu bildirdi.

Satışlar, Suudi prensiyle Bezos arasında yaşananlardan kaynaklanmış olabilir:

Bu hisse satışları, Bezos’un hacklenen telefonunun içindeki bilgilere erişilmiş olduğu ortaya çıktıktan sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Mohammed bin Salman, Jeff Bezos’un telefonuna yasa dışı yollarla erişim sağlamıştı. WhatsApp üzerinden Bezos’a kötü niyetli bir dosya gönderen Suudi prens, Bezos’un telefonunda bulunan verilere ulaştı.

Suudi prensin bunu yaparken Jeff Bezos’un şirketi Nash Holdings’i ve Washington Post gazetesini hedef aldığı söyleniyor. Bunun özellikle de Bezos’un gazetesinin o dönemde Suudi Arabistan hakkında yayınladığı agresif haberlerden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Finansal kaynakların bir kısmı, Bezos’un uzay araştırma şirketine gidiyor:

Jeff Bezos; Amazon ve Washington Post’un yanı sıra Blue Origin adındaki uzay araştırma şirketinin de sahibi. CNBC’ye göre ünlü milyarder, sattığı milyar dolarlık hisselerin bir kısmıyla sahip olduğu uzay şirketine yatırım yapmayı amaçlıyor.

Bezos, 2017 yılında CNBC’ye verdiği röportajda konuyla ilgili şu ifadelerde bulunmuştu: “Blue Origin için şu an sahip olduğum iş modelim yılda 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak bu parayı Blue Origin’e yatırmak. Bu girişim uzun bir yolculuk olacak ve ben buna yatırım yaptığım için mutluyum.”