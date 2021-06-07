Vizyona girdiği anda adını kült filmler arasında yazdıran ve çizgi roman filmlerinin her zamankinden farklı olabileceğini ortaya koyan Joker filmi sonrası herkes Joker 2 filminin ne zaman geleceğini konuşur oldu. Joker 2 filmi için geri sayım sürerken filmin konusu, oyuncuları, fragman ve vizyon tarihi hakkında tüm bilinenleri anlattık.

Senaryosunu Scott Silver ile birlikte kaleme alan Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda olduğu Warner Bros. yapımı Joker filmi, 2019 yılında vizyona girdiği an adını kült filmler listesine yazdırmayı başardı. Filmin başrolünde muhteşem performansı ile izlediğimiz Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülürken film de 76. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazandı.

Henüz film vizyondan kalkmamışken bile tüm izleyenlerin aklında aynı soru vardı; ‘Joker 2 ne zaman gelecek?’. Klasik çizgi roman filmlerinden farklı bir derinliğe sahip olan filmde, DC Comics evreninin meşhur kötü adamı Joker’in orijin hikayesini izledik. Ancak yetmez, hayranlar Joker 2 filmini de görmek istiyor. Neyse ki filmin yapımcıları da hayranların hislerini paylaşıyorlar. Gelin detaylara daha yakından bakalım.

Joker filmi ciddi şekilde kâr etti, ancak ekip bu serinin "para makinesine" dönüşmesini istemiyor:

Joker 2 tam 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı. Bu rakam onu dünyanın en çok kazanan altıncı filmi yapıyor. Warner Bros. yöneticileri tam anlamıyla ihya olmuş durumdalar. Tüm iş insanları gibi onlar da böyle karlı bir işi devam ettirmek istiyorlar. Ancak bir sorun var. Filmin yazarı, yönetmeni ve başrolü bu konudan emin değiller.

Daha önce Road Trip, Old School War Dogs ve The Hangover gibi filmlerini izlediğimiz yönetmen Todd Phillips, hem Joker filminin yönetmeni hem de filmin iki yazarından bir tanesi. Kendisinin aslında çok daha büyük hayalleri var. Yapım şirketi ile ilk görüştüğü zaman onlara tek bir süper kahraman filmi değil, baştan başa koca bir evren kurmak istediğini söylemiş.

2019 yılında IndieWire internet sitesine verdiği röportajda bu hayalinin yapımcılar tarafından görmezden gelindiğini söyleyen Phillips, film 1 milyar dolar kazandırmadığı sürece hiçbir yapımcının böyle bir yapımın devam filmine onay vermeyeceğini düşündüğünü de söylemiştir. Tebrikler, 1 milyar dolar kazandınız. Ancak Joker 2 filmi hala ortalarda yok.

Joker 2'nin oyuncuları kimler olacak?

Yazar ve yönetmen Todd Phillips’in bir türlü Joker 2 filmini yazmıyor olmasının en önemli nedeni ise filmin ana karakteri Joker’i canlandıran oyuncu Joaquin Phoenix’in de henüz Joker 2 filmi için hazır hissetmemesi olabilir. Joaquin Phoenix, biraz sıradışı bir oyuncu. Kariyerinin zirvesini Joker karakteri ile yakalamış olsa da hayatı boyunca tek bir karakter ile anılmak istemiyor olabilir.

Gerçi Joaquin Phoenix daha önce 3 kez Oscar adayı olmuş ve ancak 4. seferinde Joker filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alabilmiştir. Venedik Uluslararası Film Festivali başta olmak üzere diğer festivallerde layık görüldüğü ödülleri ve kazandığı yüklü ücreti de düşünürsek en azından bir saygı duruşu olarak Joker 2 filminin yapılması ve hayranların gönlünün bir kez daha kazanılması gerekiyor.

Batman karakterinin Robert Pattinson tarafından canlandırıldığı The Batman filminin yakın zamanda vizyona girmesi bekleniyor. Yani Batman hazır. İlk filmde izlediğimiz Robert De Niro, Zazi Beetz ve Frances Conroy gibi oyuncular hikayede devamlılık yaratan karakterler olmadıkları için Joker 2 filminde olmaları beklenmiyor. Ancak yine bazı ünlü isimler sürpriz olarak karşımıza çıkacaktır. Bu isimler henüz netleşmese de başroldeki Joaquin Phoenix ve bağlantısı henüz doğrulanmayan yeni Batman Robert Pattinson'ı Joker 2'nin kadrosunda görebiliriz.

Joker 2 konusu ne olacak?

Çizgi roman filmlerinde klasik bir hikaye vardır. İyi adamlar kötü adamlara karşı savaşırlar ve sonunda iyilik galip gelir. Ancak Joker filminde böyle bir akış yoktu. Uzun yıllardır hayranlıkla takip edilen DC Comics evreninin kötü kahramanı Joker’in doğuşunu izledik. Yani bir bakıma finalde kötü adamlar kazandı.

Bruce Wayne’i Batman haline getiren ailesinin öldürülmesi olayını da bu filmde izledik. Kısaca her şey bu filmle başladı. Ancak Batman ve Joker hikayesinin anlatıldığı filmlerde bu ikilinin yolunun ilk zamanlarda nasıl kesiştiğini hiç izlemedik. Çizgi romanlarda görmüş olduğumuz bu hikayenin beyazperdeye de çok yakışacağı düşünülüyor.

Joker 2 filminde paralel olarak ilerleyen iki hikaye izlemek isteniyor. İlk filmin kaldığı yerden Bruce Wayne’nin Batman’e dönüşmesi ve Joker karakterinin meşhur suç organizasyonunu kurması. Finalde de güçlenen ikilimiz karşı karşıya gelirler. Elbette bu karşılaşmadan sonra bir de Joker 3 filmi çok iyi gider ancak şu an için Joker 2 filmi gelsin yeter.

Şu an için yapılmış tek anlaşma, senaryonun yine yönetmen Todd Phillips'in kaleminden çıkacak olması:

Sık sık röportaj veren biri olmadığı için yine Todd Phillips’in 2019 yılında IndieWire internet sitesine verdiği röportaja dönüyoruz. Phillips, bu röportajda net dille ne kendisinin ne de Joaquin Phoenix’in bir devam filmi için anlaşma imzalamadığını söylüyor. Çünkü ilk sunduğu evren fikri onaylanmadığı için yalnızca bağımsız bir yapım olan Joker için sözleşme yapılmış. Bu kadar başarılı olacağı da hayal bile edilmemiş.

Joker 2 filmi için heyecanlandıran bir ayrıntıyı yine bu röportajda görüyoruz. Henüz film çekimlerinin ikinci haftasında Joaquin Phoenix ile konuştuklarını söyleyen Todd Phillips, devam filmi için bazı şeyler düşündüklerini söylüyor. İkilinin gişede yaşanacak bir hezimete karşı arka planda farklı sponsor anlaşmaları yaptıkları ve bu anlaşmaların gişe gelirini katlayacak kazançlar sağladığı da Warner Bros. yöneticileri tarafından açıklanan detaylar arasında.

Joker 2 hakkında 2021'de yaşanan en önemli gelişme filmin senaryosu için yeniden Todd Phipps ile anlaşılmasıydı. Bunun dışında resmi bir anlaşma olmasa da kadroda önemli bir değişiklik olmayacağını.

Tünelin ucu karanlık görünüyor:

Yapımcılar bu karlı işi sürdürmek isterken yazar ve yönetmen Todd Phillips ile oyuncu Joaquin Phoenix, şu an için herhangi bir adım atmış değiller. Belki arka planda yapılan bazı anlaşmalar vardır. Hatta Phillips yazmaya başlamıştır da söylemiyordur ama fısıltı gazeteleri bile şu an bu konuda sessiz durumda.

Ödüllere ve gişe başarılarına doymayan 2019 yapımı Joker’in devam filmi Joker 2 hakkında merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık ve bilinen tüm detayları anlattık. Şu an için kimseyi umutlandırmak istemeyiz ama eminiz ki yakında iyi bir haber duyacağız.