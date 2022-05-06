JPMorgan, Türkiye İçin Enflasyon Tahminini Açıkladı

TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendiren JPMorgan, Türkiye için can sıkıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi tutumunu eleştiren analistler, enflasyonun yüzde 72'leri göreceğini düşünüyorlar...

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon verilerini açıkladığından bahsetmiştik. Kurumun açıklamasına göre nisan ayı aylık tüketici enflasyonu %7,25 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon ise %69,97’ye ulaştı. Açıklanan bu verileri değerlendiren ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminlerini güncelledi. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan tarafından yapılan yeni tahminler, Türkiye'deki enflasyonun kısa vadede düşmeyeceğini gözler önüne seriyor.

JPMorgan analistlerine göre enflasyon verileri, Mayıs 2022'de %72'yi görecek ve bu da zirve olacak. Açıklanacak verilerin Aralık 2022'ye kadar %65-75 aralığında değişeceğini öngören banka, Aralık 2022'de güçlü baz etkisinin enflasyona olumlu yansıyacağını düşünüyor.

"Politika faizi tutumunu açıklamak zor"

Analistler, Türkiye ile ilgili açıklamalarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi tutumunu da değerlendirdi. JPMorgan'a göre enflasyonun yüzde 70'lere yükseldiği bir ortamda yüzde 14'lük politika faizini açıklamak pek de mümkün değil. Üstelik analistler, TCMB'nin politikaları normalleştirmek için herhangi bir acelesi olmadığını belirtiyor. Peki önümüzdeki aylar nasıl devam edecek? JPMorgan, Türk lirasının sabit tutulmaya devam edilerek enflasyon baskılarının azaltılmaya çalışılacağını düşünüyor...