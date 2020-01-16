Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı olan ve modern fantastik edebiyatın babası sayılan J.R.R. Tolkien’in oğlu Christopher Tolkien 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oğul Tolkien babasının çalışmalarını derlemesiyle tanınıyordu.

Yüzüklerin Efendisi dünyası oldukça zengin bir dünyadır. Arda (Tolkien eserlerinde Dünya’nın adı) üzerinde yaşanan olayları inanılmaz detaylı bir arka plan üzerinde epik birer başyapıt olarak anlatan Yüzüklerin Efendisi ve bağlantılı eserleri ortaya John Ronald Reuel Tolkien ortaya çıkarmıştı.

J.R.R. Tolkien’in ölümünden sonra, kendisi de ödüllü bir yazar olan oğlu Christopher Tolkien Orta-Dünya mitolojisini devam ettirdi. Babasından kalan çalışmaları derleyerek pek çok kitap ortaya çıkardı. Kendi derlediği kitapların dışında babasının yazdıklarını düzenleyerek Hurin’in Çocukları gibi pek çok eseri de edebiyat dünyasına kazandırdı.

Babasının anısını yaşatıyordu

Christopher Tolkien ya da tam adıyla Christopher John Reuel Tolkien, ilk günlerinden itibaren Orta-Dünya ile ilgiliydi. Öyle ki Yüzüklerin Efendisi haritalarını kendisi çizmiş ve C. J. R. T. şeklinde imzalamıştır. Oğul Tolkien sadece babasının kurduğu evreni geliştirmekle kalmadı, “Tolkien çalışmaları” adlı alanın da kurulmasına ön ayak oldu.

Christopher Tolkien 21 Kasım 1924’te İngiltere’nin Leeds kentinde doğmuştu. Oğul Tolkien babasının çalışmalarında en büyük yardımcılarından biriydi ve fantastik kurguda önemli yer tutan, C. S. Lewis, Owen Barfield, Charles Williams, Warren Lewis, Lord David Cecil ve Nevill Coghill’den oluşan edebi grubun en genç üyesiydi. Hayatı boyunca 20’den fazla kitabın editörlüğünü üstlendi ve edebiyat alanında akademik çalışmalar yapıp dersler verdi.

Oğul Tolkien’in ölümü her yerde Tolkien hayranlarını yasa boğdu. Christopher Tolkien'in ölümüyle birlikte Yüzüklerin Efendisi dünyası da bir kez daha yetim kaldı.