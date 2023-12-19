Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafe gibi işletmelere görünür fiyat listesi zorunluluğu getirdi. İşletmeler artık görünen yerlerde, açık bir şekilde fiyat listesi sergileyecekler.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, dolaylı yoldan hepimizi ilgilendiren bir karar yer aldı. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir kararla restoran, pastane ve kafe gibi işletmelere yeni bir zorunluluk getirildi.

Alınan karara göre işletmeler, tarife ve fiyat listelerini bundan sonra görünür bir biçimde koymak zorunda olacaklar. Bu bağlamda; mekânların girişi ve masaların üstleri, fiyat listesini gösteren menülerle donatılacak. Aslında bu yaygın bir uygulamaydı ancak Resmî Gazete'de yayımlanan kararla zorunlu hâle getirilmiş oldu.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.”



MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sosyal medya kullanıcıları kararı destekliyor

Resmî Gazete'de yayımlanan karar, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından destek almayı başardı. Gelin hep birlikte konuyla ilgili paylaşımlara bakalım.