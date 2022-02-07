Bugün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, bir kafenin elektrikli ısıtıcıları saatlik ücrete bağladığını gösterdi. Fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede yayılırken tartışmaları da beraberinde getirdi.

2022 yılına girdiğimiz ilk günle birlikte elektrik tarifelerine gelen zam, vatandaşla birlikte esnafı da fazlasıyla olumsuz bir şekilde etkiledi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde bazı esnaflar, elektrik faturalarının tutarını dükkânlarının camlarına asmaya başladı. Camlara asılan o yazılarda faturaların 45 bin TL’nin bile üzerinde geldiği görülüyordu.

Elektrik faturalarının yanı sıra doğalgaz faturaları da kabarırken, bugün sosyal medyada esnafın son durumunu gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Kısa sürede yayılan fotoğrafta bir kafeteryanın elektrikli ısıtıcıyı saatlik ücrete tabii tuttu görülüyordu. İşletmeci, ısıtıcının üzerine “Açılış 2,99 TL” ve “Saati 3,99 TL” yazılarını yazmıştı.

İşte o görsel:

Bir kafeteryada başladığı görülen saatlik ücretli elektrikli ısıtıcı tarifesi, haliyle bir tartışmayı daha başlattı. Bazı vatandaşlar, yükselen elektrik faturaları nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu ve bu uygulamayı anlayışla karşıladığını belirtirken bazılarıysa faturaların yüksek gelmesinin müşteriye yansıtılmasından şikâyetçi oldu. Bu görsele dair sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: