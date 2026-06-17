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Kameralı AirPods Hakkında Yeni Bilgiler Geldi: Ne Zaman Tanıtılacak?

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Apple'ın kameralı AirPods modeini ne zaman tanıtacağı ortaya çıktı. Nasıl özellikler sunacağı hakkında da bilgiler geldi.

Kameralı AirPods Hakkında Yeni Bilgiler Geldi: Ne Zaman Tanıtılacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 2027 yılında iPhone’un 20. yılı şerefine birçok yeni ürünle karşımıza çıkacak. Özellikle 20. yıl iPhone’larının harika yeniliklerle gelmesini bekliyoruz. Ancak yalnızca iPhone’da değil, aynı zamanda diğer ürünlerde de büyük değişiklikler olacak. Bunlardan biri de AirPods modelleri.

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Apple’ın kameraya sahip AirPods geliştirdiği uzun süredir ortalarda dolaşan bir iddiaydı. Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan ürüne ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

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Kameralı AirPods Hakkında Yeni Bilgiler Geldi: Ne Zaman Tanıtılacak?
cam

Kameralı AirPods, Eylül 2027’de 20. yıla özel iPhone’larla tanıtılacak

cam

Gurman’ın kaynaklarından aldığı bilgilere göre Apple, kameralı AirPods modellerini 2027’nin sonlarına doğru 20. yıla özel iPhone modelleriyle birlikte tanıtmayı planlıyor. iPhone’ların eylülde geldiğini düşünürsek de kameralı AirPods’un Eylül 2027’de bizlerle buluşacağını tahmin edebiliriz. Cihaz normalde 2026’da bekleniyordu ancak bu iddia, bir sonraki yıla kalmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdi.

Kameralı AirPods modeli, firmanın giyilebilir bir yapay zekâ ürününe dönüşecek. Kameraların fotoğraf ve video amaçlı olmayacağını belirteilm. Bunun yerine kullanıcının çevresiyle ilgili bilgileri yapay zekâ destekli Siri’ye göndermeye yarayacak. Siri de nesneler ve kullanıcının baktığı her şey hakkındaki soruları yanıtlayabilecek, yol tarifleri verebilecek ve çok daha fazlasını yapabilecek. AirPods’un kulağınızdaki bir yapay zekâ asistanına dönüşeceğini söyleyebiliriz.

Tasarımın AirPods Pro 3 ile aynı olacağı ancak kameraların kulaklıkların sap kısmına yerleştirileceği de gelen bilgiler arasında.

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