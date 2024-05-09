deta bir teknoloji devi hâline gelen Apple, genellikle biz farkında olmasak da ürünlerini ve aksesuarlarını satın alınmaya teşvik etmek amacıyla çeşitli pazarlama stratejileri uygular. Şirket, son hamlesiyle Amazon’u da bu çemberin içine alır.

Herhangi bir Apple ürününü incelemek ya da satın almak istediğinizde Amazon’u, örneğin Hepsiburada ve Trendyol gibi şirketlerden ayıran bir şey vardır. Reklamlar!

Peki Amazon’da Apple ürünlerini incelerken, diğer markaların reklamlarını neden daha az görürüz?

Amazon yıllardır sürdürdüğü pazarlama ve reklam stratejilerini, bundan yaklaşık 1 yıl önce bir noktada değiştirme yoluna gitti.

Örneğin Amazon’da bir iPhone 15 aradığınızda, sayfanın üst kısmındaki reklamlara yer verilen banner isimli kısımda herhangi bir markanın cihazını değil, Apple’ın farklı bir ürününü görmeye başladık. Yine en alt banner bölümünde de aynı sonuçla karşılaşmak mümkün.

Ancak bir Samsung Galaxy S23 gibi Apple dışındaki bir cihazı arattığınızda, sonuçlar bölümünde markanın diğer ürün ve hizmet reklamlarını görebilirsiniz.

Öte yandan Apple ile ilgili bir arama yaptığınızda, genel anlamda reklamlarda bir azalma da mevcuttur.

Yine aynı şekilde genellikle sayfanın alt kısımlarında diğer markaların tavsiye edilen ürünleriyle dolu olan Samsung gibi şirketlerin ürünlerine yönelik yapılan aramalarda aynı durumla karşılaşmanız mümkün değildir.

Tüm bunların sebebi ise Apple’ın 2008 yılında yaptığı bir anlaşmadan kaynaklanır.

Amazon’un eski perakende şefi Jeff Wilke’e göre de bu durum, Apple’ın satışlarını, arama ve ayrıntı sayfalarında rakip marka görmek istememesine yönelik yaptığı bir pazarlama stratejisinden ileri gelir.

Apple sözcüsü Fred Sainz de bunun, bir satış stratejisi olduğunu açıkça doğrular.

Yani Apple, ürünlerine yönelik yapılan aramalarda müşterilerinin, farklı markalarla karşılaşmaması için bunu bile isteye yapar.

Ancak Apple’ın, Amazon’un reklam verme hakkını engellediği için Amazon’a herhangi bir tazminat veya ücret ödeyip ödemediği soru işaretleri arasındadır.

Nihayetinde Amazon’un değişen reklam stratejileri ve reklam gelirlerindeki kaybı için Apple’ın buna yönelik bir telafi yapması gerekir.

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