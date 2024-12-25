Otoyolda seyir hâlindeyken, muhtemelen bir tartım istasyonunu gösteren çıkış tabelalarıyla karşılaşmışsınızdır. Peki kamyonların neden bu noktalara gidip neden tartıldığını hiç düşündünüz mü?

Bu noktada akla gelen ilk cevap, kamyonların ağırlıklarının tespit edilmesi olur. Ancak tek sebep bu değildir.

Gelin, bu konuyu detaylı inceleyelim.

Aslında kamyonların tartılmasının 3 farklı sebebi vardır.

Bu sebepler; güvenlik, vergiler ve kârlar ile ilişkilidir. Otoyol boyunca karşılaştığınız tartım istasyonları, esas olarak güvenlik içindir. Fakat işletmelerin, borçlu oldukları vergileri belirlemek ve kârı garantilemek için de kamyon ağırlıklarını bilmeleri gerekir.

Güvenlik

Otoyolda tesadüfen bir kamyonun yanından geçtiğimizde ve ona göz ucuyla baktığımızda bile ne kadar büyük ve ağır olduklarını anlayabiliriz. Üstelik kamyonların kendileri ağır olmakla kalmaz, aynı zamanda onlara çok fazla yük de sığabilir.

Bu yükler arasında kitaplar, ev eşyaları, teknolojik ürünler, mobilyalar hemen hemen her şey vardır. Ayrıca kamyonlar, çimento veya tuğla gibi inşaat malzemeleri de taşıyabilir. Özellikle bu ağır vasıtalar, 10 ila 30 ton arasında yük taşır ve bu da kara yoluna çok fazla ağırlık bindirir.

İşte kamyonlar da aşırı yüklenmediklerinden emin olmak için tartılır. Çünkü aşırı yük yüklenen bir kamyon hem altyapı hem de yoldaki sürücüler için bir güvenlik tehlikesi oluşturabilir.

Ayrıca son derece ağır olan kamyonların durma mesafeleri daha uzundur. Kontrol edilmeleri daha zor olabilir, yollara veya köprülere istemeden zarar verebilirler.

Vergiler

Ülkenin hemen hemen her yerine mal ve çeşitli malzemeleri taşımak için kamyonlara güveniriz ancak onlara aşırı yük yüklenmemiş olsa bile onların yine de otoyollara, köprülere veya üst geçitlere ekstra yük bindirdiklerini unutmamak gerekir.

Bu sebeple kamyon taşıyıcıları, yolların bakımı için kullanılan ağır araç kullanım vergilerini ödemekle yükümlüdür. Bu ve bunun gibi vergilerin ve miktarlarının belirlenmesi için ise kamyon ağırlıkları baz alınır.

Kârlar

Kamyonların ağırlıkları, işletme sahiplerinin envanterlerini yollarda seyahat ederken izlemelerine olanak sağlar. Operasyon yöneticileri üretkenliği artırmak, taşıma sürecini kolaylaştırmak ve müşterilere doğru fatura kesilmesini sağlamak için tartım verilerini kullanabilir.

Ayrıca kamyon ağırlıklarını izlemek, şirketlerin hırsızlık veya dolandırıcılık gibi durumlarda önceden önlem almalarını sağlar. Yani bu sayede şirketler, kâr oranlarını korur.

Öte yandan tartım istasyonları, ağır ticari kamyon ve araçların tartılması için oluşturulmuş kontrol noktalarıdır.

Bu istasyonlar genellikle Ulaştırma Bakanlığı veya eyaletlerin Karayolları Devriyesi tarafından işletilir. Kamyonların, türlerine ve ülkedeki bakanlığın belirlediği maksimum ağırlığa göre ulaşabileceği bir limit vardır.

Tartım istasyonları, ilgili kamyonun o ağırlığın üzerine çıkıp çıkmadığını denetler. Bu istasyonlar, 7/24 açık değildir fakat istasyonun açık veya kapalı olduğunu belirten tabelalar vardır.

Bu istasyonlarda, aracın ağırlığını belirlemek için bir kamyon terazisi kullanılır.

Bazı terazilerde tartım işleminde kamyon, terazinin üzerinde durmak zorundadır. Ancak daha yeni terazilerde kamyonların, yüzeyin üzerinde kolayca hareket etmesini sağlayan gelişmiş bir teknoloji vardır.

Ek olarak aşırı yük ile yüklenmiş kamyonlar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirken eğer bir kamyonun güvenli olmadığı düşünülürse istasyonda tutulup kara yoluna tekrar çıkması da engellenebilir.

Özetle kamyonların tartılmasının arkasında güvenlik, vergiler ve kârlar olmak üzere 3 ana sebep vardır.

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